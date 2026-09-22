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Celoroční pneumatiky kvůli úspoře? Pokud máte dvě dobré sady, přechod se nemusí vyplatit

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Čtyřletý model ukazuje, jak se návratnost celoročních pneumatik mění podle ceny servisu, skladování a stavu dosavadních sad. Pozor i na nájezd uváděný v testech.
Prst v drážce běhounu pneumatiky pod blatníkem auta

Prst v drážce běhounu pneumatiky pod blatníkem auta

Zdroj: Autor: William J Sisti from Morristown, NJ, USA. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Tire tread (summer) (372367759).jpg. Licence: CC BY-SA 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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