Celoroční pneumatiky kvůli úspoře? Pokud máte dvě dobré sady, přechod se nemusí vyplatit

Celoroční pneumatiky mohou snížit výdaje za přezouvání a uskladnění. Největší prostor k úspoře má řidič, který obě služby platí. Pokud už máte dvě použitelné sady a kola měníte doma, samotné vynechání pneuservisu nový nákup nezaplatí. Ukazuje to náš čtyřletý model.
Objednáváte podzimní výměnu kol a k účtu přibude ještě uskladnění letní sady. Nabídka celoročních pneumatik v tu chvíli vypadá lákavě: jednou koupit a další přezouvání neřešit. Část výdajů opravdu odpadne. Než ale pošlete dosavadní sady pryč, porovnejte cenu přechodu s účty, které skutečně ušetříte.
Rozhoduje především to, zda nové pneumatiky potřebujete už teď. Nákup místo opotřebené sady je jiná situace než předčasná výměna dvou dobrých. A ani celoroční obutí neznamená čtyři roky bez kontroly kol.
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Pro vlastní model jsme použili
veřejný ceník Auto Pelikán, ověřený 22. září 2026. Výměnu kompletních kol s dohuštěním a vyvážením nabízí za 700 až 1 000 Kč, uskladnění sady na půl roku od 800 Kč. Kompletní přezutí pneumatik na discích o velikosti 13 až 16 palců stojí 800 až 1 200 Kč. Nejde o český průměr ani o nabídku pro každé auto.
Počítáme s běžným osobním vozem na 16palcových kolech a se dvěma již vlastněnými sezonními sadami na discích. Z ceníku bereme dolní sazby: 700 Kč za výměnu celých kol, 800 Kč za půlroční skladování a 800 Kč za úvodní montáž nové celoroční sady. Ceny po celé čtyři roky ponecháváme stejné.
Při zvoleném nájezdu 8 000 kilometrů ročně vyhradíme celoroční sadě jednu návštěvu servisu ročně na prohození kol a vyvážení za stejných 700 Kč. Je to rozpočtový předpoklad, nikoli povinný roční úkon.
Continental doporučuje řídit rotaci kol podle výrobce vozu a jako obecný interval uvádí 5 000 až 10 000 kilometrů. U sezonních sad probíhá manipulace při jarní a podzimní výměně. Modelové servisní výdaje za čtyři roky, bez nákupu pneumatik
Způsob péče o kola Dvě sezonní sady Celoroční sada Rozdíl ve prospěch celoroček Výměna i skladování v servisu 12 000 Kč 2 800 Kč 9 200 Kč Výměna v servisu, skladování doma 5 600 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč Výměna, rotace i skladování doma 0 Kč 0 Kč 0 Kč
První řádek tvoří osm výměn po 700 Kč a osm půlročních uskladnění po 800 Kč. U celoroček počítáme čtyři servisní návštěvy po 700 Kč. Úvodní montáž nové sady v tabulce ještě není, přidáme ji při výpočtu přechodu.
Jakmile některá sada potřebuje obnovu dříve, do čtyřletého srovnání je nutné přidat cenu náhradních pneumatik i jejich montáže.
Nuly u domácí výměny znamenají pouze neplacenou práci a vlastní prostor. Nezahrnují cenu nářadí, váš čas ani případné dodatečné vyvážení. Ve všech variantách jsou mimo tabulku opravy, geometrie a jiné zásahy podle skutečného stavu vozu. Rozdíl není automaticky čistá úspora.
Přechod z dobrých sad: při skladování doma zbývají na nákup jen dva tisíce
Od čtyřletého rozdílu odečteme 800 Kč za montáž celoroček. Řidiči s placeným skladováním zbývá na samotné pneumatiky 8 400 Kč, řidiči s vlastním skladem jen 2 000 Kč. Kdo obě varianty obsluhuje doma, neušetří v modelu za pravidelný servis nic a navíc zaplatí úvodní montáž.
Pro názornost dosaďme cenu nové celoroční sady 8 000 Kč. Je to zvolený modelový vstup, nikoli aktuální nabídka konkrétního výrobku. S placeným skladem vyjde přechod včetně čtyř let servisních návštěv na 11 600 Kč proti 12 000 Kč za pokračování se sezonními sadami. Rozdíl je pouhých 400 Kč. S domácím skladem je přechod o 6 000 Kč dražší; při vlastní výměně a rotaci kol o 8 800 Kč.
Tento příklad předpokládá, že dosavadní sezonní sady i nově koupené celoročky zůstanou po celé období provozuschopné a vyhoví požadovanému dezénu. Není to předpověď jejich životnosti. Jakmile některá sada potřebuje obnovu dříve, musí se přidat cena dalších pneumatik a montáže právě do příslušné varianty.
Srovnáváme peníze vydané během čtyř let, nikoli celkové ekonomické náklady vlastnictví. Neoceňujeme rozdílný zbývající dezén na konci období, prodej starých kol, dopravu, likvidaci ani změnu spotřeby paliva. Čtyřsetkorunový náskok proto není rozumné brát jako jistý výdělek.
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Pokud už zimní sada dosloužila, její další nákup není nulový. K výdajům za pokračování se dvěma sadami připočtěte cenu nových zimních pneumatik a jejich montáže. Stejně postupujte u letní sady. Na straně celoroček zase započítejte všechny potřebné náhrady během stejného období.
Praktické pravidlo z našeho modelu zní: dodatečné výdaje na pneumatiky a jejich montáže mohou být u celoroční varianty vyšší nejvýše o 9 200 Kč, jestliže ušetříte i placený sklad, nebo o 2 800 Kč při skladování doma. Při vyšším rozdílu už modelová úspora za pravidelný servis nestačí. Do těchto hranic se úvodní montáž počítá; neodečítejte ji podruhé.
Vezměte proto dvě konkrétní cenové nabídky a vlastní poslední účet za servis. Podobný princip platí i při rozhodování,
zda se vyplatí zajet k levnější čerpací stanici: rozdíl na jedné položce ještě neříká, kolik peněz zbude po započtení celé změny. Nájezd z testu ADAC není životnost do českého zimního limitu
Na životnosti stojí velká část výsledku, ale čísla z testů je potřeba číst společně s metodikou.
ADAC u testu celoročních pneumatik 185/65 R15 z června 2026 dopočítává kilometrový nájezd do zbytkového dezénu 1,6 mm. To je jiná hranice než české požadavky na zimní provoz. Kdo si sezonní kola mění a skladuje doma, má menší prostor k finanční úspoře přechodem na celoroční pneumatiky. Do rozhodnutí patří i cena nové sady.
Podle
přehledu Policie ČR potřebuje osobní auto do 3,5 tuny za podmínek povinného zimního obutí nejméně 4 mm. Povinnost se od 1. listopadu do 31. března odvíjí od sněhu, ledu, námrazy nebo jejich očekávaného výskytu během jízdy; samostatně je nutné respektovat dopravní značení. Podrobněji vysvětlujeme podmínky přezouvání a kontrolu zimních pneumatik.
Z toho plyne pro peněženku podstatný rozdíl: pneumatika může mít ještě nájezd zbývající do 1,6 mm, ale už nesplňovat požadavek 4 mm pro zimní jízdu. Výsledek testu proto nedělte svým ročním nájezdem jako záruku počtu zim. Bez údajů o průběhu opotřebení nelze chybějící životnost přesně dopočítat.
Před zimou změřte dezén měrkou na více místech všech pneumatik. Samotný pohled nebo dotek přesnou hloubku nepotvrdí. Opotřebenou či poškozenou sadu není rozumné držet v provozu jen proto, aby vyšel původní rozpočet.
Celoroční pneumatiky vybírejte podle tras, potom podle úspory
Finanční tabulka neporovnává brzdnou dráhu. ADAC doporučuje při častých dálničních jízdách, vysokém zatížení a náročných teplotních podmínkách spíše samostatné letní a zimní obutí. Pro mírnější podmínky a méně náročný provoz mohou být kvalitní celoročky vhodnou alternativou. Výsledky jednoho modelu a rozměru ale nepřenášejte automaticky na jinou pneumatiku.
Nejprve tedy ověřte vhodnost obutí pro vůz a své cesty. Potom stav dosavadních sad a skutečné ceny servisu. Pokud potřebujete nové pneumatiky a platíte jejich skladování, stojí celoroční varianta za konkrétní propočet. Máte-li dobré sady, vlastní místo a kola měníte sami, důvodem ke změně může být pohodlí — samotná úspora za přezouvání však nový nákup nezaplatí.