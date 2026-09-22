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Zapomenutý šroubek ve sklepě způsobí katastrofu. Špatně zavřená voda vám přes zimu potichu roztrhá dům

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Zavřeli jste před zimou přívod vody do zahrady? Zjistěte, proč led přesto roztrhne trubku ve fasádě, jak funguje odvodnění a proč musí hadice okamžitě dolů.
Mosazný zahradní kohoutek na vodu namontovaný na venkovním potrubí.

Mosazný zahradní kohoutek na vodu namontovaný na venkovním potrubí.

Zdroj: Maksym Kozlenko / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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