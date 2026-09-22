Zapomenutý šroubek ve sklepě způsobí katastrofu. Špatně zavřená voda vám přes zimu potichu roztrhá dům

Pouhé uzavření kulového ventilu ve sklepě venkovní kohout na fasádě před příchodem mrazů neochrání. Pokud na něm přes zimu zůstane nasazená zahradní hadice nebo neotevřete odvodňovací šroub uvnitř domu, voda zůstane v trubce uvězněná a rozpínající se led ji roztrhne. Správné zazimování vyžaduje odpojení veškerého příslušenství, vypuštění úseku ve zdi a ponechání venkovního kohoutu v otevřeném stavu.
S příchodem prvních podzimních mrazíků většina majitelů rodinných domů a chalup poslušně zamíří do sklepa nebo technické místnosti, aby otočila páku přívodu vody na zahradu. Mnozí mají pocit, že tím je celá věc vyřízená. Na jaře pak přichází nepříjemné překvapení: po otevření ventilu začne voda stříkat ze zdi, prosakovat do zateplení fasády nebo vytopí suterén. Voda se totiž při přeměně v led rozpíná zhruba o devět procent a vyvine tlak přesahující 2 000 barů, kterému neodolá mosazné tělo ventilu, měděná trubka ani plastové PPR potrubí. Kde dělají zahrádkáři nejčastější chybu a jak venkovní rozvod zazimovat doopravdy?
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Když uvnitř domu zavřete hlavní přívodní kulový kohout, zastavíte tlakovou vodu z domovního řadu. Jenže v celém potrubním úseku, který vede z technické místnosti skrz obvodové zdivo až k venkovnímu výtokovému kohoutu na fasádě, zůstane sloupec vody stát. Obvodová stěna domu v zimě promrzá a teplota v ní klesá hluboko pod bod mrazu.
Samotné otevření venkovního kohoutu po zavření ventilu ve sklepě nestačí. V trubce vznikne fyzikální podtlak, podobně jako když prstem ucpete horní konec brčka plného nápoje – voda z trubky samospádem nevyteče, protože do ní nemá kudy vniknout vzduch. Jakmile venku začne mrznout, voda začne tuhnout nejprve u fasády. Vznikne ledová zátka a zbývající mrznoucí voda mezi zátkou a vnitřním ventilem nemá kam expandovat. Výsledkem je podélné roztržení trubky přímo uvnitř zdiva.
Ponechání zahradní hadice s rychlospojkou na kohoutu brání samospádovému odtoku vody. Kritická chyba se zahradní hadicí a rychlospojkou
Nejčastějším zabijákem venkovních armatur je obyčejná zahradní hadice ponechaná na kohoutu. Většina moderních hadicových koncovek je vybavena takzvaným systémem Aquastop (ventilek, který uzavře průtok, když odpojíte zalévací pistoli) nebo na druhém konci hadice zůstává uzavřený postřikovač. Tento uzavřený systém neprodyšně utěsní výtok.
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I když ve sklepě vše vypustíte, voda z hadice se při mrazu promění v kompaktní ledový válec. Mráz postupuje hadicí vzhůru a roztrhne mosazné šroubení i samotný výtokový ventil. Co je důležité: ani moderní mrazuvzdorné nezámrzné armatury nedokážou splnit svou funkci, pokud na nich přes zimu necháte nasazenou hadici s rychlospojkou. Zazimování zahradní techniky a příslušenství má svá pevná pravidla, podobně jako když na podzim připravujete motor na zimu, o čemž píšeme v souvislosti s tím,
jak správně zazimovat sekačku s palivem. Vnitřní uzavírací ventil s možností odvodnění potrubí vedoucího ven ze stavby. Správný postup zazimování v pěti krocích
Podle technických doporučení Cechu topenářů a instalatérů ČR i protimrazové normy ČSN EN 806 pro vnitřní vodovody je nutné dodržet přesný technologický postup:
1. Odpojte veškeré hadice a redukce. Ze zahradního kohoutu vyšroubujte rychlospojky, adaptéry na hadice i rozdělovače. Hadice vyprázdněte, stočte a uložte do nemrznoucího prostoru. 2. Zavřete přívodní ventil uvnitř domu. V technické místnosti nebo ve sklepě uzavřete kulový kohout na větvi vedoucí k venkovnímu výtoku. 3. Otevřete venkovní kohout na fasádě. Venku kohout otočte na maximum. Odtud vyteče první malá část vody. 4. Otevřete odvodňovací ventilek uvnitř. Na těle vnitřního uzavíracího ventilu se z boku nachází malý odvodňovací šroubek nebo mosazná zátka. Podložte pod něj kbelík a šroubek povolte. Do trubky vnikne vzduch, podtlak povolí a veškerá zbývající voda ze zdi okamžitě vyteče ven. Pokud odvodňovací šroubek chybí, je nutné potrubí dodatečně dovybavit výpustným kohoutem. 5. Venkovní kohout nechte otevřený celou zimu. Nikdy venkovní kohout po vypuštění znovu nezavírejte. Ponechte ho pootevřený. Kdyby vnitřní ventil v mrazu mírně netěsnil nebo v trubce zkondenzovala pára, voda volně odkape a nevytvoří tlakovou zátku.
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Pokud stavíte nový dům nebo rekonstruujete rozvody, ideálním řešením je instalace certifikované mrazuvzdorné fasádní armatury (například typu Schell Polar II nebo Kemper Frosti). Tyto ventily fungují na zcela jiném principu než klasický kohoutek.
Samotné uzavírací sedlo armatury totiž neleží na fasádě, ale nachází se na dlouhém vřetenu hluboko uvnitř obvodové zdi, v temperované a nezámrzné části domu. Když venku na zdi otočíte kolečkem, ventil se uzavře uvnitř teplé místnosti a celá trubka procházející zdí se díky mírnému sklonu automaticky gravitačně odvodní přímo přes výtok. Voda je tak k dispozici i v zimě a nemusíte běhat do sklepa. Jediná podmínka zůstává stejná: na výtoku nesmí zůstat připojená hadice.
Co si z toho odnést
Zazimování zahradního vodovodu zabere sotva pět minut, ale ušetří desítky tisíc korun za bourání zdi, opravu zateplené fasády a sanaci promočeného zdiva. Prasklá trubka se totiž obvykle projeví až na jaře, kdy po otočení kohoutu voda nekontrolovaně teče do konstrukce domu.
Pamatujte si jednoduché pravidlo tří kroků: hadici vždy sundat, vnitřní odvodňovací šroubek otevřít a venkovní kohout nechat po celou zimu naplno otevřený. S touto rutinou vás žádný noční mráz nepřekvapí.
Zdroje fotografií venkovni_mosazny_kohout_na_vodu: Maksym Kozlenko / Wikimedia CC 4.0 zahradni_hadice_pripojena_ke_kohoutu: R-E-AL / Wikimedia CC 3.0 kulovy_uzaviraci_ventil_rozvodu_vody: SuSanA Secretariat / Wikimedia CC 2.0