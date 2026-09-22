Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: Jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se i na chlebíčky

Když zůstanou v lednici vajíčka natvrdo a vedle nich načatá sklenice nakládaného celeru, je to přesně chvíle pro tenhle salát. Vajíčkově-celerový salát dělám s bílým jogurtem, trochou plnotučné hořčice a nasekanými bylinkami. Je svěží, sytý tak akorát a po jídle z něj není těžko. Nejčastěji ho mažu dobře vychlazený na čerstvý chleba, ale upřímně, někdy skončí jen v misce se lžící.
Na tenhle
není potřeba žádná velká příprava, přitom nepůsobí jako jídlo poskládané z nouze. Vejce mu dají plnost, celer přidá jemně salát nakyslou chuť a trochu křupnutí. Ve starších domácích receptech se objevují i varianty s olejem, citronem, cibulí nebo česnekem, někde se vejce krájí nadrobno a celer se strouhá nahrubo. Já se držím jemnější verze s jogurtem. Hodí se na chleba, na , ale klidně i jako chlebíčky studená příloha.
Můj tip zní: Sterilovaný celer před mícháním nechte opravdu dobře okapat. Když v něm zůstane příliš nálevu, zálivka zřídne a salát nebude mít tu příjemně krémovou konzistenci. Celer v salátu funguje lépe, než se na první pohled zdá
Celer má v kuchyni pověst trochu rozporuplnou. Někdo ho bere jako samozřejmost, jiný se mu vyhýbá už od školní jídelny. Ve studených salátech ale umí být překvapivě příjemný, zvlášť ten sterilovaný. Je mírnější než syrový bulvový celer a chuťově nenastoupí tak prudce. S vejci, cibulkou a bylinkami se proto spojí docela nenásilně a nepřekryje všechno ostatní v míse. Recept na svěží vajíčkovo-celerový salát
Doba přípravy: 15 minut Doba chlazení: 20 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 vejce uvařená natvrdo 1 ks malý sterilovaný celer 3 jarní cibulky 6 ks ředkviček 1 malá hrst petrželové natě 1 malá hrst pažitky 1 lžíce plnotučné hořčice 260 g bílého neochuceného jogurtu sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti Postup přípravy vajíčkového salátu s nakládaným celerem
1. Začněte
vejci natvrdo. Oloupejte je a nakrájejte na menší kostky. Pokud chcete salát jemnější, můžete vejce protlačit kráječem na vařené brambory, podobně jako při bramborovém salátu.
2.
Sterilovaný celer nechte pořádně okapat. Potom ho nastrouhejte nahrubo, případně ještě párkrát překrojte, pokud jsou proužky příliš dlouhé. Hrubší struktura se sem hodí víc než úplně jemná.
3.
Mladou cibulku očistěte a nakrájejte na tenká kolečka. Ředkvičky omyjte a nasekejte na malé kostičky nebo tenké čtvrtplátky. Záleží, jestli chcete, aby v salátu víc křupla, nebo jen lehce doplnila chuť. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Všechnu zeleninu a vajíčka nakrájíme do misky.
4.
Petrželovou nať a pažitku opláchněte, osušte a nasekejte najemno. Bylinky salát odlehčí a trochu stáhnou výraznost vajec i hořčice, takže bych je tady nevynechávala. Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Přidáme bylinky a salát ochutíme.
5. Do větší mísy dejte
jogurt a plnotučnou hořčici. Vymíchejte hladkou zálivku, lehce ji osolte a opepřete. Se solí raději pomalu, sterilovaný celer už bývá dochucený.
6. Do zálivky přidejte
vejce, c eler, cibulku, ředkvičky a nasekané bylinky. Promíchejte opatrně, žádné dlouhé převalování v míse. Vejce by se neměla rozpadnout na kaši a salát má zůstat kouskový.
7. Ochutnejte a podle potřeby dolaďte
solí a pepřem. Kdo chce výraznější chuť, může přidat ještě půl lžičky hořčice. Já s ní většinou šetřím, aby se celer v salátu úplně neztratil. Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Všechno dohromady promícháme a necháme zchladit.
8. Hotový salát dejte alespoň na
20 minut do lednice. Po krátkém odležení je lepší, protože se spojí jogurt, hořčice i bylinky. Podávejte ho vychlazený s čerstvým chlebem, na celozrnném pečivu nebo jako náplň do obložených chlebíčků. V lednici vydrží zhruba 1 den, nejlepší je ale ještě v den přípravy. Ještě pár rad na závěr k vajíčkovo-celerovému salátu Pokud chcete salát hustší, použijte o něco méně jogurtu a nechte ho déle vychladit. Na slavnostnější podávání ho namažte na malé krajíčky a navrch položte kolečko ředkvičky a pár stébel pažitky. Jemnější chuti dosáhnete tak, že uberete bílou část mladé cibulky a přidáte víc zelené natě. Jestli salát chystáte dopředu pro návštěvu, odložte si trochu nasekané pažitky stranou a nasypte ji až těsně před podáváním. Zůstane pěkně zelená a salát nebude nahoře působit povadle.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj