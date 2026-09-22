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Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: Jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se i na chlebíčky

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Když zbydou natvrdo uvařená vejce a v lednici čeká sklenice sterilovaného celeru, u nás doma je o večeři skoro rozhodnuto. Vajíčkovo-zelerový salát dělám s bílým jogurtem, trochou plnotučné hořčice a hrstí čerstvých bylinek, takže je svěží, sytý a přitom nijak těžký. Nejlepší je dobře vychlazený, namazaný na čerstvém chlebu nebo podaný jen tak do misky.
Obrázek k receptu na Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se na chlebíčky i rychlou večeři

Obrázek k receptu na Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se na chlebíčky i rychlou večeři

Zdroj: Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Recept na Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se na chlebíčky i rychlou večeři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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