Čas nakládaní zelí? Mnozí blázní, ale vy určitě počkejte

Žádná zima se neobejde bez kysaného zelí. Vždyť právě tento koktejl plný vitamínů má neskutečnou chuť a hodí se pro přípravu různých pokrmů. Třeba segedínský guláš nebo klasická kyselice rozhodne stojí za to. Přípravu kysaného zelí má spousta lidí spojenou s brzkým podzimem. Prostě se trochu ochladí a najednou začnou všichni nakládat zelí, aby měli splněno. Je to přitom úplně zbytečné. Na přípravu kysaného zelí se vyplatí počkat. Důvodů bychom našli hned několik.
Příliš vysoká teplota zelí škodí
Rozhodně. Je nesmysl nakládat doma zelí za současných vyšších teplot. Jasně, pěstitelé a prodejci tak činí, protože je to jejich byznys. To je naprosto logické. Doma ale máme dostatek času. Zelí při vysokých teplotách velmi rychle vykvasí a nechat ho dále při pokojové teplotě je prostě riskantní i při jakýchkoli skvělých opatřeních.
Zelí není kam uložit
Je tomu tak. I ve sklepech je stále poměrně teplo. Minimálně přes den se teploty zvednou. Pokud máte sklep pořádně izolovaný, nezbude než závidět. V tomto případě jste vyhráli a můžete se do nakládání zelí pustit i nyní.
Tip: Příprava kysaného zelí. Chyby, které mohou zhatit veškerou snahu.
Dostatečné zásoby z minulého roku
Další argument, který je proti tomu, abychom zelí nakládali nyní. Když se podíváme do sklepa, zjistíme, že máme ještě několik zavařených sklenic. Ty můžeme bez větších problémů do konce října zkonzumovat a pak už naložíme nové zelí, které by mělo být hotové na konci listopadu. Spotřebujeme tak úplně všechno a nevzniknou žádné přebytky.
Pěchování zelí do nádoby: Foto Radek Štěpán
Ideální je vykysání na začátku prosince
Je to tak. My nakládáme zelí někdy na konci října a na konci listopadu či na začátku prosince už je hotové. Často ho chutnáme už právě na konci listopadu, jelikož jsme tradičně nedočkaví. Nyní se můžeme ještě měsíc těšit na to, až budeme zelí šlapat. Navíc budeme mít jistotu, že se nezkazí. U prodejce si ale zelí raději zarezervujeme už nyní.
Zdroje info: Autor
Šlapání zelí a nakládání zelí: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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