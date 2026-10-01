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Čas nakládaní zelí? Mnozí blázní, ale vy určitě počkejte

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Žádná zima se neobejde bez kysaného zelí. Vždyť právě tento koktejl plný vitamínů má neskutečnou chuť a hodí se pro přípravu různých pokrmů. Třeba segedínský guláš nebo klasická kyselice rozhodne stojí za to. Přípravu kysaného zelí má spousta lidí spojenou s brzkým podzimem. Prostě se trochu ochladí a najednou začnou všichni nakládat zelí, aby měli splněno. Je to přitom úplně zbytečné. Na přípravu kysaného zelí se vyplatí počkat. Důvodů bychom našli hned několik.
Šlapání zelí

Šlapání zelí

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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