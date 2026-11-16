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Bývalá hvězda Barcelony překvapila na galavečeru v Liverpoolu. Po konci kariéry se objevila v elegantních šatech

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Bývalá anglická fotbalová reprezentantka Toni Dugganová se po ukončení profesionální kariéry znovu objevila ve společnosti známých sportovních osobností. Na charitativní galavečer v rodném Liverpoolu dorazila v černých šatech s hlubokým výstřihem a připomněla svou úspěšnou kariéru.
Bývalá hvězda Barcelony překvapila na galavečeru v Liverpoolu. Po konci kariéry se objevila v elegantních šatech

Bývalá hvězda Barcelony překvapila na galavečeru v Liverpoolu. Po konci kariéry se objevila v elegantních šatech

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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