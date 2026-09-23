Co se stane, když padne velení v Moskvě? Ruská „Mrtvá ruka“ spustí peklo i bez živých generálů

Mýty o sovětském systému Perimetr často vykreslují všemocnou umělou inteligenci, která v případě války sama odpálí jaderný arzenál. Realita zkonstruovaná v 80. letech je však mnohem pragmatičtější a technologicky zajímavější: systém spoléhá na speciální povelové rakety s rádiovými vysílači, síť fyzikálních senzorů a přísnou logickou kaskádu, která má zabránit nechtěné apokalypse.
Vojenské dějiny studené války přinesly řadu hrozivých konceptů, ale málokterý vyvolal tolik mýtů jako sovětský systém 15E601 Perimetr, na Západě známý pod přiléhavou přezdívkou Dead Hand (Mrtvá ruka). V populární kultuře bývá často popisován jako jakýsi reálný předobraz filmového Skynetu – plně automatický armádní superpočítač s umělou inteligencí, který neustále sleduje světové dění a v případě náhlého útoku sám a bez lidského zásahu odpálí tisíce jaderných hlavic.
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Skutečná konstrukce, kterou sovětští inženýři z konstrukční kanceláře Južnoje pod vedením Vladimira Utkina dokončili v polovině 80. let, je však ve své podstatě ještě fascinovanější a především konstrukčně mnohem bezpečnější.
Vznik z obavy před bleskovým úderem Pershingů
Základní impuls pro vývoj Perimetru přišel na přelomu 70. a 80. let v době dramatického zostření vztahů mezi východním a západním blokem. Rozmístění amerických balistických raket středního doletu Pershing II v západní Evropě postavilo sovětské strategické plánovače před noční můru: tyto vysoce přesné rakety byly schopny zasáhnout klíčová velitelská centra v Moskvě a okolí během pouhých 6 až 8 minut od odpálení.
V případě překvapivého dekapitačního úderu by sovětské politické a armádní vedení nemělo prakticky žádný čas na vyhodnocení situace a vydání řádného odvetného rozkazu. Pokud by byly zničeny velitelské bunkry a přerušeny pozemní i radiové spojovací linky systému velení Kazbek (jehož přenosnou část tvoří známé jaderné kufříky Čeget), stovky raketových sil i mobilních odpalovacích ramp po celém území SSSR by zůstaly bez spojení a bez autorizace k odpálení. Perimetr byl proto navržen jako záložní, vysoce odolný nouzový komunikační řetězec, který garantuje provedení odvetného úderu i ve chvíli, kdy hlavní velení přestalo existovat.
Povelová raketa 15A11: Místo jaderné hlavice výkonný rádiový vysílač
Nejdůležitějším technickým prvkem celého systému není obří superpočítač, ale speciálně upravené mezikontinentální balistické rakety. Pro potřeby Perimetru vznikla povelová raketa nesoucí označení 15A11, vyvinutá na bázi dvoustupňové mezikontinentální střely UR-100N (v kódu NATO SS-19 Stiletto, později adaptovaná i pro rakety systému MR UR-100 a mobilní komplexy Topol). Tyto rakety nebyly osazeny termonukleárními náložemi, ale nesly hermeticky uzavřenou radiokomunikační hlavici s mimořádně výkonným rádiovým vysílačem vyvinutým v petrohradském výzkumném ústavu radiotechniky.
Izolovaná podzemní velitelská stanoviště sloužila k dohledu nad senzory a manuálnímu potvrzení odpalu povelových raket v krizovém režimu.
Povelové rakety byly umístěny ve vysoce zodolněných podzemních silech chráněných proti blízkým jaderným explozím i silnému elektromagnetickému impulzu (EMP). Pokud byl systém aktivován, tato povelová raketa neodstartovala směrem k nepřátelskému území, ale vzlétla kolmo vzhůru a letěla podél trajektorie pokrývající hlavní oblasti rozmístění sovětských strategických raketových vojsk. Během celého letu ve vysokých vrstvách atmosféry vysílala její hlavice nepřetržitý silný kódovaný signál v pásmu velmi dlouhých i krátkých vln. Tento povel byl automaticky zachycen přijímači ve všech bojových silech, na mobilních kolových odpalovačích i na hladině hlídkujících ponorek a přímo inicioval odpal jejich jaderných střel bez nutnosti dalšího zásahu místních operátorů.
Logika čtyř podmínek: Proč Perimetr není neřízený automat
Představa, že systém Perimetr může v dobách míru kvůli poruše čidla nebo softwarové chybě sám od sebe rozpoutat třetí světovou válku, odporuje jeho striktní bezpečnostní logice. Celý mechanismus funguje na principu přísné kaskády podmínek, které musí být splněny současně.
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První a zásadní podmínkou je předběžná autorizace nejvyšším velením. V běžném mírovém stavu je systém Perimetr ve spícím režimu. Pouze v situaci mimořádné mezinárodní krize, kdy hrozí bezprostřední konflikt, může politické vedení nebo generální štáb přepnout systém do aktivního pohotovostního stavu. Teprve od tohoto okamžiku začíná automatická logika vyhodnocovat data.
Pokud je systém v pohotovosti, začne odpočítávat předem stanovený časový interval, během kterého pravidelně ověřuje přítomnost kontrolních signálů z generálního štábu. Jestliže velení neodpoví a spojení je zcela přerušeno, systém přechází k vyhodnocení fyzikálních senzorů. Po celém území země je rozmístěna rozsáhlá autonomní síť čidel měřících seismické otřesy země, úroveň ionizujícího záření, prudké skoky atmosférického tlaku a silné elektromagnetické pulzy. Algoritmus porovnává naměřené anomálie s typickými profily jaderných výbuchů a vylučuje běžná zemětřesení nebo průmyslové havárie.
Na konstrukčním základě mezikontinentální rakety UR-100N vznikla speciální povelová raketa 15A11 nesoucí vysílač odpalovacích kódů pro odvetný úder.
Teprve ve chvíli, kdy senzory jednoznačně potvrdí zásah vlastního území jadernými zbraněmi a současně neexistuje žádná komunikace s velením, předá systém pravomoc k odpalu povelové rakety posádce v hlubinném zodolněném bunkru. Podle dochovaných svědectví konstrukčních pamětníků je v tomto podzemním stanovišti přítomna tříčlenná služba důstojníků, která musí konečné stisknutí tlačítka potvrdit, ačkoliv v extrémní nouzi mohl systém v pozdějších variantách provést odpal samostatně.
Modernizace a role v současném jaderném odstrašení
Po rozpadu Sovětského svazu systém Perimetr nezanikl. Ruská federace jej v 90. letech a na počátku nového tisíciletí postupně modernizovala pod označením Perimetr-RC. Zastaralé rakety UR-100N byly v roli povelových nosičů nahrazeny modernějšími mezikontinentálními raketami RT-2PM2 Topol-M a Jars, které umožňují odpal jak ze sil, tak z vysoce mobilních terénních podvozků schopných nepozorovaného pohybu v rozsáhlých lesních oblastech.
Z vojensko-doktrinálního hlediska má systém Perimetr paradoxně stabilizační a odstrašující funkci. Zaručuje totiž, že žádný potenciální protivník nemůže doufat v úspěch překvapivého prvního úderu, který by paralyzoval rozhodovací aparát země. Pro samotné velení naopak Perimetr představuje pojistku, díky níž nemusí v krizových minutách při podezření na falešný poplach jednat v panice a unáhleně mačkat odvetná tlačítka – velitelé vědí, že jejich schopnost odvetného úderu zůstane stoprocentně zachována i v případě, že by nejhorší scénář skutečně nastal.