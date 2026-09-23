Největší potupa amerických tajných služeb. Sověti propašovali ničivý odposlech v nevinném dárku od dětí

V srpnu 1945 darovali sovětští pionýři americkému velvyslanci v Moskvě nádhernou dřevěnou řezbu Velké pečeti Spojených států jako symbol spojeneckého přátelství. Dojatý diplomat Averell Harriman si dar pověsil přímo do své přísně střežené pracovny v rezidenci Spaso House. Netušil, že uvnitř dubového orla se skrývá technický zázrak sovětské špionáže zvaný Zlatoust. Zařízení nemělo žádné baterie, elektronky ani přívodní dráty. Přesto sovětská tajná služba celých sedm let nerušeně poslouchala nejtajnější rozhovory čtyř po sobě jdoucích amerických velvyslanců, aniž by bezpečnostní technici cokoliv odhalili. Geniální dárek od pionýrů, který prošel všemi kontrolami
Příběh jednoho z nejúspěšnějších odposlechů v dějinách studené války začal 4. srpna 1945 v elitním sovětském pionýrském táboře Artěk na pobřeží Krymu. Americký velvyslanec v Sovětském svazu W. Averell Harriman byl pozván na oslavu dvacátého výročí založení tábora. Během slavnostního ceremoniálu mu skupina uniformovaných pionýrů za doprovodu hymny Spojených států předala dar pro americký lid: monumentální, mistrovsky vyřezávaný státní znak USA zhotovený z několika druhů vzácného dřeva.
Sovětský lidový komisař vnitra Lavrentij Berija osobně dohlížel na to, aby celá operace působila naprosto přirozeně a nevinně. Harriman byl darem natolik okouzlen, že jej odmítl uložit do skladiště. Američtí spojaři a bezpečnostní technici pečeť před zavěšením důkladně prozkoumali. Hledali skryté kabely, dutiny s bateriemi nebo rádiové elektronky, které by odpovídaly tehdejším technickým znalostem o odposleších. Znak proklepali, prověřili detektory kovů a nenašli vůbec nic podezřelého. Dřevěný orel s olivovou ratolestí a šípy v pařátech byl následně s hrdostí pověšen přímo nad psací stůl velvyslance v jeho soukromé pracovně.
Moskevská rezidence amerických velvyslanců Spaso House, kde štěnice sedm let visela v pracovně velvyslance. Fyzikální triumf vězně z gulagu Lva Těrmena
Za konstrukcí zařízení nestál nikdo menší než geniální ruský fyzik, hudebník a vynálezce Lev Sergejevič Těrmen, který se v západním světě proslavil konstrukcí thereminu – prvního elektronického hudebního nástroje ovládaného pohybem rukou v elektromagnetickém poli. Osud s ním však krutě zamával. Po návratu ze Spojených států do vlasti byl v roce 1939 v rámci stalinistických čistek zatčen a odsouzen k osmi letům nucených prací na Sibiři.
Sovětský režim však potřeboval jeho mozek. Těrmen byl brzy přeložen do tajné vězeňské konstrukční kanceláře CKB-29, známé jako šaraška, kde společně s uvězněnými leteckými konstruktéry Andrejem Tupolevem a Sergejem Koroljovem pracoval na vývoji nových technologií. Právě zde pro potřeby tajné služby NKVD (pozdější KGB) navrhl zařízení s kódovým označením Zlatoust (rusky
Златоуст). Američané mu později po jeho odhalení začali říkat jednoduše „Věc“ ( The Thing).
Těrmenův nápad byl natolik revoluční, že po úspěšném otestování v praxi rozhodl sám Josif Stalin o jeho propuštění z vězení. V roce 1947 obdržel Těrmen za konstrukci Zlatoustu Stalinovu cenu první třídy, což bylo nejvyšší civilní vyznamenání v tehdejším Sovětském svazu.
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Zlatoust byl prvním funkčním pasivním dutinovým rezonátorem na světě a přímým předchůdcem dnešní technologie RFID čipů. Celé zařízení se skládalo pouze z válcové rezonanční komory z pozlacené mědi, tenké vodivé membrány a čtvrtvlnné monopólové antény dlouhé přibližně 23 centimetrů. V zařízení nebyl jediný tranzistor, žádná elektronka, žádný spínač a především žádný zdroj elektrické energie – žádná baterie, která by se mohla vybít nebo kterou by bylo nutné měnit.
Princip fungování byl založen na
využití mikrovlnného záření a vysokofrekvenčních elektromagnetických vln: Ozařování zvenčí: V budově naproti rezidenci Spaso House nebo v neoznačené dodávce zaparkované v sousední ulici operovali agenti tajné služby s výkonným vysílačem. Ten vysílal úzce směrovaný vysokofrekvenční rádiový paprsek o frekvenci kolem 330 MHz (v pozdějších fázích až 800 MHz) přímo do okna velvyslancovy pracovny. Akustická modulace: Rádiový signál pronikl oknem i dřevem pečeti a zasáhl anténu Zlatoustu. Zvukové vlny hlasů lidí hovořících v místnosti procházely miniaturními, téměř neviditelnými otvory v orlím zobáku a narážely na ultratenkou membránu o tloušťce pouhých 0,1 milimetru. Změna rezonance: Kmity membrány měnily objem rezonanční dutiny a tím i její elektrickou kapacitu. Odražený rádiový paprsek byl tímto mechanickým pohybem přesně modulován lidským hlasem. Příjem a poslech: Odražený signál zachytil citlivý přijímač v rukou sovětských operativců, kteří jej jednoduše demodulovali a poslouchali rozhovory v reálném čase s naprosto čistým zvukem.
Základní genialita spočívala v tom, že dokud sovětský vysílač zvenčí nevysílal svůj nosný paprsek, byl Zlatoust uvnitř znaku pouze zcela pasivním kusem kovu. Nevydával žádné elektromagnetické pole, nehřál se a žádné tehdejší detektory odposlechů jej neměly šanci zachytit.
Dutinový rezonátor Zlatoust vynalezený Lvem Těrmenem pracoval bez baterií a elektrických obvodů. Náhodné odhalení u sousedů a šok pro americkou kontrarozvědku
Zlatoust sloužil sovětské tajné službě neuvěřitelných sedm let. Během té doby prošly pracovnou ve Spaso House čtyři generace amerických velvyslanců: W. Averell Harriman, Walter Bedell Smith, Alan G. Kirk a George F. Kennan. V místnosti se probíraly nejpřísněji střežené vojenské a diplomatické plány Washingtonu – od zahájení Marshallova plánu a vzniku NATO až po strategii v korejské válce. Podobně jako u jiných
přísně tajných operací sovětských bezpečnostních složek v té době neměli Američané o probíhajícím úniku informací ani ponětí.
K odhalení došlo v roce 1951 úplnou náhodou. Radista na nedaleké britské vojenské misi v Moskvě prováděl rutinní skenování rádiových frekvencí a s úžasem ve sluchátkách zaslechl hlas britského leteckého přidělence. Britové okamžitě informovali americké kolegy, že Sověti zřejmě odposlouchávají diplomatické čtvrti novým, dosud neznámým způsobem.
Do Moskvy byl v říjnu 1952 vyslán zvláštní tým amerického ministerstva zahraničí vedený technickým specialistou Josephem Bezjianem. Aby Sověty nevyplašili, předstírali technici běžnou údržbu interiérů. Velvyslanec George F. Kennan v rámci testu diktoval své sekretářce fiktivní diplomatickou depeši, zatímco Bezjian v sousední místnosti ladil širokopásmový přijímač napojený na signální generátor. Když se Bezjian přiblížil ke zdi za velvyslancovým stolem, signál prudce zesílil. Šel přímo z dřevěné vyřezávané pečeti. Když technici znak ze zdi sundali a rozřízli jej, objevili v dutině malý měděný válec s tenkým drátem antény.
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Spojené státy nález Zlatoustu dlouho držely v naprosté tajnosti. Nechtěly Sovětům prozradit, že o jejich převratné technologii vědí, a britští i američtí vědci se v tajných laboratořích usilovně snažili princip rezonátoru okopírovat a pochopit. Jak uvádějí historické záznamy
specializovaného muzea Crypto Museum, britská zpravodajská služba MI5 spustila vlastní projekt SATYR, jehož cílem bylo vyvinout obdobné pasivní štěnice pro britskou rozvědku.
Okamžik pro veřejné odhalení nastal v květnu 1960. Sovětská protivzdušná obrana tehdy u Sverdlovska raketou S-75 Dvina sestřelila americký špionážní letoun Lockheed U-2 s pilotem Francisem Garym Powersem. Tato událost vedla k mezinárodní krizi a masivní sovětské propagandistické kampani, která vyvolala i
vlnu hlášení o neidentifikovaných létajících objektech a tajných přeletech. Sovětský vůdce Nikita Chruščov na půdě Organizace spojených národů ostře obvinil Spojené státy z agresivního špehování a bezprecedentního narušení suverenity.
Americký velvyslanec při OSN Henry Cabot Lodge Jr. si však připravil drtivý protiúder. Dne 26. května 1960 během zasedání Rady bezpečnosti OSN vystoupil před zástupce světových mocností a televizní kamery. V rukou držel původní dřevěnou Velkou pečeť USA ze Spaso House. Přímo před očima šokovaného sovětského delegáta pečeť rozevřel a vytáhl z ní Těrmenův rezonátor.
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Lodge před celým světem detailně popsal, jak Moskva dlouhé roky pod pláštíkem přátelského daru od dětí špehovala americké velvyslance v jejich vlastní ložnici a pracovně. Tento okamžik se zapsal do dějin diplomacie jako dokonalé odhalení sovětského špionážního mistrovství a Zlatoust dodnes zůstává jedním z nejpozoruhodnějších exponátů v
Národním kryptologickém muzeu americké agentury NSA. Zdroje fotografií Rozložený státní znak USA s odposlechem Zlatoust: Austin Mills / Wikimedia CC 2.0 Rezidence velvyslance USA Spaso House v Moskvě: Valeriy Yevseyev / Wikimedia volné dílo Dutinový rezonátor Zlatoust v muzeu NSA: Daderot / Wikimedia CC0