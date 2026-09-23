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Největší potupa amerických tajných služeb. Sověti propašovali ničivý odposlech v nevinném dárku od dětí

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V srpnu 1945 darovali sovětští pionýři americkému velvyslanci v Moskvě nádhernou dřevěnou řezbu Velké pečeti Spojených států jako symbol spojeneckého přátelství. Dojatý diplomat Averell Harriman si dar pověsil přímo do své přísně střežené pracovny v rezidenci Spaso House. Netušil, že uvnitř dubového orla se skrývá…
Rozložená dřevěná replika státního znaku USA s dutinou pro sovětský odposlech

Rozložená dřevěná replika státního znaku USA s dutinou pro sovětský odposlech

Zdroj: Austin Mills / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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