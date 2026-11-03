Kašmírové ponožky na noc nejsou luxus, ale nejlepší vodič tepla k nohám. Syntetika blokuje termoregulaci a mozek nedostane signál ke spánku

Pět minut pod peřinou, nohy jako rampouchy a spánek nepřichází. Za touto nepříjemností stojí fyziologie, ne pouhý pocit. Tělo se před usnutím potřebuje zbavit tepla z jádra a nejsnáz to dělá přes ruce a nohy. Když jsou chodidla studená, cévy v nich zůstávají stažené a teplo nemá kudy odejít. Ponožky tento zámek povolí. Kašmír a merino k tomu podle nás patří mezi nejpohodlnější prostředky, protože hřejí měkce, dýchají a nikde neškrtí. Prošli jsme lékařské zdroje, jedinou experimentální studii na toto téma i nabídku českých e-shopů. Rozdíl mezi párem za 148 Kč a párem za 1 599 Kč je větší, než by člověk čekal.
Teplé nohy spouštějí usínání: co říká studie o ponožkách
Odborníci tento děj nazývají distální vazodilatací. Zahřátí chodidel rozšíří drobné cévy v kůži, do končetin proudí víc krve a s ní i teplo z trupu. Jádrová teplota mírně klesne a právě tento pokles podle
Cleveland Clinic funguje jako signál, že nastal čas spát.
Chlad působí opačně. Způsobí vazokonstrikci, tedy stažení kožních cév, kterým si organismus chrání vnitřní teplo. Pro přežití v mrazu jde o užitečný reflex, při usínání ale překáží. Teplo zůstane uvězněné uvnitř a přechod do spánku se táhne.
Korejští vědci Ko a Lee tento mechanismus v roce 2018 změřili. V
Journal of Physiological Anthropology popsali pokus v chladnější místnosti s teplotou 23 °C, kde účastníci spali sedm hodin. S ponožkami na nohou usínali v průměru o 7,5 minuty dřív a spali o 32 minut déle. Probouzeli se méně často a efektivita spánku vzrostla o 7,6 %. Spánek přitom sledovali objektivně, náramkem měřícím pohyb, takže výsledek nestojí jen na dojmech spáčů.
Vzorek byl malý: šest mladých mužů. Výsledky proto berte jako solidní vodítko, ne jako zákon platný pro každý věk a každou diagnózu. Fyziologický základ je však dobře zmapovaný a pokus do něj přesně zapadá.
Kašmír, merino, bavlna: které vlákno chodidla zahřeje nejlíp
Kašmír vzniká z jemné podsady kašmírských koz, tedy z chlupů, které zvířata chrání před horskými zimami. Vlákno je mimořádně tenké, lehké a skvěle izoluje. V ponožce to znamená hřejivou vrstvu bez objemu, která netlačí a nedrhne. Česká značka JUSTLOVE u svých stoprocentně kašmírových ponožek zdůrazňuje právě spojení tepla a prodyšnosti pro domácí nošení.
Merino pracuje podobně a vydrží víc. Vlna podle sdružení American Wool pojme přes 30 % své hmotnosti vlhkosti, aniž by na kůži působila mokře, a pomáhá vyrovnávat teplotu. V noci, kdy se noha mírně potí, se tato schopnost hodí. Chodidlo zůstává v suchu i v teple.
Zdroj fotografie: Pixnio
Bavlna je příjemná a dýchá. Jakmile ovšem navlhne, ztrácí izolační komfort mnohem rychleji než vlna. Na krátké usínání v suché ložnici postačí, na celou noc u člověka s potivýma nohama už méně.
Materiál Silné stránky na noc Slabiny Kašmír maximální měkkost, teplo bez objemu cena, menší odolnost, spíš na doma Merino hřeje, odvádí vlhkost, rozumná cena u citlivé kůže může jemně kousat Bavlna příjemná, prodyšná, levná ve vlhku rychle chladne Polyester a podobné syntetiky odolnost, rychlé schnutí snadnější přehřátí, méně příjemný pocit
Náš verdikt: kašmír dává největší smysl pro citlivé spáče, kteří touží po nejjemnějším materiálu a teple bez tloušťky. Pro většinu lidí je merino racionálnější první krok, protože je levnější a vydrží víc praní.
Syntetika, těsný lem a komprese: kde se tepelný signál zadrhne
Cleveland Clinic výslovně jmenuje polyester jako méně vhodný materiál na spaní a doporučuje prodyšná přírodní vlákna. Problém se týká hlavně mikroklimatu u kůže. Levná syntetická ponožka nohu snadno přehřeje, ta se zpotí a vlhkost ji pak naopak ochlazuje. Spánek tak začne narušovat teplo vlastního těla.
Stejnou roli hraje střih. Úzký gumový lem, který se zařezává nad kotníkem, omezuje průtok krve právě v místě, kudy má teplo odcházet. Na noc proto volte volné ponožky bez stahujícího okraje. Lékaři doporučují i čistý pár na každou noc, aby se v látce nemnožily bakterie z celodenního nošení.
Kompresní punčochy patří do jiné kategorie. Cleveland Clinic radí sundávat je před ulehnutím, protože vleže odpadá gravitace, proti níž komprese působí. Výjimkou je konkrétní lékařská indikace, například žilní onemocnění nebo hojení ran, vždy se správně zvoleným tlakem. Lidé s ischemickou chorobou dolních končetin, diabetickou neuropatií, otevřenými ranami či kožní infekcí by měli kompresi probrat s lékařem.
Kolik stojí kašmírové ponožky v Česku a jak poznat pravý kašmír na etiketě
Cenové rozpětí je široké. Orientační ceny z českých e-shopů ke 2. listopadu 2026:
Ponožky Kuks, merino LUKÁŠ: 148 Kč 4camping, Warg Merino Hike: 189 Kč, balení tří párů 539 Kč Calzedonia, Comfort s kašmírem: 199 Kč Bergam, merino ponožky na spaní SAFA: 379 Kč (80 % merino, 20 % strečový nylon) Duuree, 100% kašmír Hiver: 792 Kč po slevě, původně 990 Kč JUSTLOVE, 100% kašmír: 1 599 Kč
Pozor na nenápadné rozdíly v pojmenování. Spojení „s kašmírem“ může skrývat jen malý podíl ušlechtilého vlákna. Ponožky Calzedonia obsahují 73 % viskózy, 16 % polyamidu a 9 % kašmíru. Jsou příjemné, cenově i materiálově však patří do úplně jiné ligy než páry za stovky korun.
Etiketa rozhodne. Podle
Textilního zkušebního ústavu musí výrobce uvádět složení celým českým názvem vlákna, ne zkratkou nebo obchodní značkou. Hledejte tedy slova „kašmír“, „merino vlna“, „vlna“ či „bavlna“ s procenty. Evropská pravidla navíc povolují označení „100 %“ nebo „čistý“ jen u výrobku z jediného druhu vlákna. Malá příměs polyamidu či elastanu není na závadu, ponožka díky ní lépe drží tvar. Na noc by však měla převažovat přírodní složka. Termofor, chladná ložnice a kdy jsou studené nohy důvodem k návštěvě lékaře
Termofor nebo nahřívací polštářek prohřejí postel rychle, nesou ale riziko popálení. Britská organizace Age UK varuje před jejich přímým kontaktem s kůží a před kombinací termoforu s elektrickou dekou. Ponožky ohřívají pasivně, rovnoměrně a bez elektřiny. Termofor podle nás poslouží na krátké předehřátí lůžka, na celou noc jsou bezpečnější ponožky.
Teplo je lepší držet u chodidel než topit celou místnost. National Sleep Foundation doporučuje chladnou ložnici s teplotou přibližně 15,6 až 19,4 °C. Chladný vzduch kolem hlavy a zahřáté nohy se navzájem doplňují. Pokud se v noci přesto přehříváte, zkuste tenčí pár s volnějším lemem, vystrčte nohu zpod peřiny, případně si ponožky po usnutí sundejte.
Některé studené nohy vyžadují pozornost lékaře. Cleveland Clinic radí objednat se, když chlad přetrvává i přes domácí opatření, a neodkládat návštěvu při necitlivosti, silné bolesti nebo ranách, které se nehojí. Náhle studená a bledá noha s bolestí, mravenčením nebo neschopností pohnout prsty vyžaduje okamžitou pomoc, může jít o vážné omezení průtoku krve. Raynaudův syndrom se projevuje změnou barvy prstů, chladem a necitlivostí. V takových případech ponožky pomohou s pohodlím, příčinu ale nevyřeší.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková