Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Policie zadržela ženu kvůli údajnému kupování hlasů ve volbách v Mariánských Lázních

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté zadrželi ženu kvůli údajnému kupování hlasů v obecních volbách v Mariánských Lázních na Chebsku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Ženu podle serveru natočil na mobil jeden z lidí, kterému nabídla peníze za hlas pro hnutí Naše Česko. Neřekla ale, kdo jí peníze poskytl.
Policie zadržela ženu kvůli údajnému kupování hlasů ve volbách v Mariánských Lázních

Policie zadržela ženu kvůli údajnému kupování hlasů ve volbách v Mariánských Lázních

Zdroj: Naše Česko
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:00

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce
Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce
Hladina přehrady Březová na Karlovarsku po deštích pomalu stoupá
Hladina přehrady Březová na Karlovarsku po deštích pomalu stoupá

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů začala po týdnech, kdy byla na rekordně nízké úrovni, opět pomalu...

Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média
Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

V Karlovarském kraji lidé v úterý 3. listopadu podpoří protesty proti změně financování veřejnoprávních...

Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárů
Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárů

Zástupci Bavorska a českých regionů jednali ve Schwandorfu o posílení přeshraniční spolupráce v oblasti...

Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher
Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher

Hokejisté Pardubic vyhráli v 16. kole hokejové extraligy v Karlových Varech 4:2 a zabrali po sérii tří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.