Rozhodčí nechal opakovat penaltu a v Brně trestal gólmana za zdržování. Pechanec měl podle expertů zakročit dřív

Sobota 31. října, 71. minuta moravského derby. Sigma vede nad Zbrojovkou 2:0, Dominik Janošek si staví míč na penaltu a trefí tyč. Akce pokračuje, Václav Sejk dorazí míč do sítě a stadion slaví třetí gól. Pak se rozběhne přezkum. Gól neplatí, penalta se opakuje a Sejk ji podruhé promění. Výsledek 3:0 se nezměnil, jen cesta k němu trvala přes šest minut. O pár hodin dřív v Brně odpískal rozhodčí brankáři Artisu Richardu Kašíkovi, že drží míč v rukou příliš dlouho. Zlín dostal roh a z něj vyrovnal na konečných 2:2. Obě situace mají společné jedno: rozhodovaly je detaily pravidel, které většina diváků ještě nemá v hlavě. A podle nás je nemají dostatečně zažité ani někteří hráči.
Šest minut mezi faulem a gólem
Penaltu v Olomouci nikdo nezpochybňoval. Jakub Klíma fauloval ve vápně Antona Ekerotha a o pokutovém kopu nebylo sporu. Spor začal až ve chvíli, kdy Janoškova střela skončila na tyči.
Podle rekonstrukce iSportu videorozhodčí Pavel Ochotnický vyhodnotil, že Sejk vběhl do pokutového území předčasně, ještě před kopem. Následně se zapojil do dohrání akce a padl gól. V tomto výkladu šlo o situaci, kdy „branky bylo dosaženo“ a útočník, který porušil pravidlo, z toho těžil. Kop se proto opakoval. Sám iSport ale ve stejném textu připustil, že komise rozhodčích může výklad nakonec označit za chybný.
Mezitím se stihla odehrát drobná kuriozita. Janošek, původní exekutor, byl během zdržení vystřídán. Opakovanou penaltu proto kopal Sejk, tedy hráč, kvůli kterému se celá situace řešila. Tentokrát skóroval.
Rubrika Odpískáno na serveru iDNES.cz dospěla k opačnému závěru. Bývalí sudí Pavel Mareš a Pavel Královec upozorňují, že po odrazu od tyče hrál míč jako první Marko Soldo, který pravidla neporušil. Tím podle nich vznikla nová herní situace a Sejkovo dřívější postavení už nemělo být důvodem ke zrušení gólu. Branka měla platit a penalta se opakovat neměla.
Na výsledku se to neprojevilo, Sejk o svůj gól nakonec nepřišel. Pro výklad pravidel je to ale podstatný případ.
Kdy se penalta opakuje a kdy ne
Rozhodující je znění pravidla 14 v aktuálních Pravidlech fotbalu IFAB 2026/27. Předčasné vběhnutí samo o sobě ještě trest neznamená. Spoluhráč exekutora se za ně trestá jen tehdy, když má na hru skutečný dopad. Musí ovlivnit brankáře, nebo po odrazu hrát míč či svést souboj a následně skórovat, pokusit se skórovat nebo vytvořit brankovou příležitost.
Prakticky se dá rozlišit několik scénářů:
- Penalta proměněna, útočník vběhl dřív a ovlivnil brankáře: gól neplatí, kop se opakuje.
- Penalta neproměněna, útočník vběhl dřív, po odrazu sám zahraje a skóruje: gól neplatí. Podle verze VAR šlo v Olomouci právě o tento případ.
- Penalta neproměněna, útočník vběhl dřív, ale míč jako první zahraje jiný hráč, který pravidla neporušil: vzniká nová situace a dřívější vběhnutí ztrácí vazbu na gól. Tak čtou olomoucký moment experti iDNES.
- Útočník vběhl dřív, ale do hry nezasáhl: bez trestu, hra pokračuje.
Celý spor se tedy točí kolem jediného dotyku. Pokud Soldovo zahrání přerušilo souvislost mezi Sejkovým vběhnutím a gólem, měla branka platit. Pokud ne, měl VAR pravdu. Protokol videorozhodčích přitom umožňuje vběhnutí do vápna přezkoumat, ale jen ve chvíli, kdy se hráč po odrazu od brankáře, tyče nebo břevna přímo zapojí do hry. Čím víc hráčů se míče mezitím dotkne, tím opatrnější by měl zásah být.
Komise rozhodčích se k situaci podle dostupných zdrojů zatím veřejně nevyjádřila.
Osm sekund, pak roh
Brněnská situace působí na první pohled ještě exotičtěji. Pravidlově je ale jednodušší. V nastavení prvního poločasu zápasu Artisu se Zlínem odpískal Vojtěch Opočenský Kašíkovi dlouhé držení míče. Nenařídil nepřímý kop, jak by si možná vybavil divák zvyklý na starší pravidla, ale rohový kop pro Zlín. Po jeho rozehrání se míč přes Poznara dostal k Miloši Kratochvílovi a ten vyrovnal na 2:2.
Podle pravidla 12 platí, že pokud brankář ve vlastním pokutovém území kontroluje míč rukama déle než osm sekund, kope soupeř roh. IFAB změnu zavedl od sezony 2025/26. Dřívější šestisekundový limit, trestaný nepřímým kopem, se v praxi téměř nevymáhal. Nová úprava má dva důležité detaily:
- začátek kontroly míče určuje rozhodčí, ne brankář,
- posledních pět sekund rozhodčí vizuálně odpočítává zdviženou rukou.
Nepřímý kop v pravidlech zůstal pro jiné brankářské přestupky, například když brankář po vypuštění míče znovu zahraje rukou dřív, než se ho dotkne jiný hráč. Dlouhé držení se ale už trestá jen rohem.
Kašík měl pocit, že hvizd přišel předčasně. Pravidlo ovšem okamžik, kdy kontrola začíná, svěřuje výslovně rozhodčímu. Brankářův subjektivní dojem sám o sobě chybu sudího neznamená. Podle nás tu stojí za pozornost hlavně psychologie. Běžný roh v nastavení poločasu je rutina. Roh, který vznikne z neobvyklého trestu, zaskočí obranu i lavičku. Zlínský trenér Pavel Hoftych přiznal, že zprvu sám nevěděl, jestli bude následovat trestný kop, nebo roh. Pokud byl zmatený trenér soupeře, dá se čekat, že zaváhala i brněnská obrana.
Mohlo se zasáhnout dřív?
Zlatá píšťalka iSportu situaci v Brně zařadila mezi klíčové momenty kola. V titulku pracuje se jménem Ondřeje Pechance a s poznámkou, že se „mohlo začít napomínat dřív“. Volně dostupný text jeho roli v hodnocení blíže neupřesňuje. Zápas přitom řídili Opočenský s asistenty V. Ježkem a O. Ježkem, u videa seděl Adam.
Myšlenka dřívějšího napomínání ale dává smysl i bez ohledu na jména. Osmisekundový limit je nový a v české lize se uplatňuje zřídka. Zřetelnější práce s odpočtem, případně slovní upozornění při předchozích pomalejších výhozech, mohla Kašíkovi i spoluhráčům včas ukázat, že sudí pravidlo opravdu vymáhá. Roh v nastavení by pak možná vůbec nevznikl.
Trenéři z incidentu kauzu nedělali. Roman Nádvorník Kašíka veřejně podržel a zdůraznil, že roh se měl ubránit. Připomněl také, že Artis od Kašíkova příchodu do branky neprohrál šest zápasů napříč soutěžemi a přípravou. Hoftych naopak ocenil, že jeho tým nečekanou šanci potrestal. Podobně klidné byly ohlasy v Olomouci: Zdenko Svědík i Hapal mluvili hlavně o výkonu, Svědík kritizoval špatný první poločas Zbrojovky.
Dopady na tabulku přesto nejsou zanedbatelné. Zlín získal teprve třetí bod sezony, dál je poslední a na Slovácko ztrácí čtyři body. Artis zůstal čtrnáctý s 10 body a čeká ho dohrávka s Bohemians. Oba týmy tak dál patří do dolní šestky. Sigma má po 13. kole 24 bodů a skóre 22:15. Podle toho, čí tabulku čtete, je druhá, nebo třetí za Mladou Boleslaví se stejnou bilancí.
Videorozhodčí jako téma celého kola
Olomouc a Brno nebyly jediné momenty, kdy se o výsledku rozhodovalo u monitoru. Zlatá píšťalka iSportu v zápase Pardubic s Libercem (1:2) popsala „Krčíkovu pokrčenou ruku a diskutabilní zásah VARu“, po kterém byla nařízená penalta odvolána. V nedělním utkání Mladé Boleslavi s Hradcem Králové (3:1) nařídil Radina penaltu za Kučerovu ruku, ale po upozornění videorozhodčího Kvítka ji odvolal. iSport TV tento zásah hodnotí jako správný.
Dohromady z toho vychází obraz kola, ve kterém VAR jednou pomohl, jednou vyvolal pochybnosti a jednou rozpoutal spor o výklad pravidel. Pro hráče i trenéry z toho plynou tři konkrétní ponaučení:
- brankáři musí po chycení míče počítat s osmi sekundami a hlídat zdviženou ruku sudího,
- trenéři by měli trénovat rychlé rozehrání a hráčům vysvětlit, že trestem není žlutá karta, ale standardní situace pro soupeře,
- dobíhající hráči u penalt nesmí vbíhat do vápna předčasně, protože po odrazu od tyče může z nepatrného detailu vzniknout přezkum.
Kuriozity 13. kola ukazují, jak rychle se fotbal mění. Pravidla se dnes upravují každou sezonu a rozhodnutí na hřišti následně zkoumá VAR. Kašík ztratil vedení kvůli sekundám, které sám nepočítal. Sejk dal jeden gól dvakrát a započítán mu byl až ten druhý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle