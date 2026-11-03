Vhoďte ji do pračky a všechna zatuchlina a stará špína vyjde ven

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Představa, že spotřebič denně zaplavovaný vodou a pracími prostředky zůstává sám od sebe čistý, je bohužel iluze. Pravda vypadá jinak: V místech, kam nedosáhnete pohledem ani rukou, se tvoří vrstva mastných usazenin, nerozpuštěné aviváže a organických zbytků z oblečení. Tento povlak pak slouží jako živná půda pro plísně a bakterie.
Následky? Zatuchlý pach linoucí se z bubnu a prádlo, které ani po vyprání nevoní svěže. Mnozí majitelé praček se pak uchylují k drahým speciálním čističům nebo dokonce volají servis. Přitom řešení může být mnohem prozaičtější – a levnější.
Tableta z myčky jako záchrana
Možná vás překvapí, že tableta určená původně pro mytí nádobí dokáže zázraky i uvnitř pračky. Její chemické složení je navrženo tak, aby se vypořádalo s tukovými nečistotami, připálenými zbytky jídla i minerálními usazeninami z tvrdé vody. A právě tyto schopnosti ji činí ideální pro hloubkové vyčištění vnitřních částí pračky.
Tableta je bezpečná pro nerezový buben i plastové komponenty uvnitř spotřebiče. Aktivní látky proniknou do záhybů, kam běžné prací prostředky nedosáhnou, a uvolní i starou zatvrdlou špínu. Navíc buben perfektně vyleští a dezinfikuje povrchy, kde se drží choroboplodné mikroorganismy.
Postup je jednoduchý: Do prázdného bubnu vhoďte jednu tabletu do myčky (u silně znečištěných praček lze použít dvě, ale pozor na nadměrné pěnění). Nastavte program na minimálně 60 °C bez předpírky a spusťte cyklus. Teplá voda tabletu rychle rozpustí a aktivní složky se pustí do práce.
Co uvidíte během praní
Pokud máte pračku s průhledovými dvířky, budete svědky fascinující proměny. Už po deseti minutách začnou ve vodě plavat drobné šupinky uvolněné špíny. Zhruba po půl hodině se voda zabarví do hněda – to se do ní rozpouští dlouhodobě usazená mastnota a organické nečistoty.
Po dokončení cyklu je rozdíl patrný okamžitě. Buben vypadá jako nový, zápach zmizel a vnitřek spotřebiče voní čistotou. Pokud použijete tabletu s citronovou parfemací, získáte navíc příjemnou svěží vůni.
Práce ale ještě nekončí. Po skončení programu a odpojení pračky ze zásuvky je nutné ručně dotřít vnitřek bubnu vlhkým hadrem, vyčistit všechny záhyby kolem dvířek a gumového těsnění (ideálně starým zubním kartáčkem), vytáhnout a omýt zásobník na prací prostředky a zkontrolovat odtokový filtr, kde se mohou zachytit větší kusy uvolněných usazenin.
Hloubkové čištění tabletou stačí provádět jen několikrát ročně. Častější použití není nutné a může být i kontraproduktivní. Pro boj s vodním kamenem je vhodnější kyselina citronová, tableta do myčky se specializuje hlavně na mastnotu a organickou špínu.
Prevence je základ
Aby se špína neusazovala zbytečně rychle a pračka zůstala v kondici, zaveďte do běžného provozu několik jednoduchých návyků:
Nechávejte dvířka po praní pootevřená. Uzavřený buben s reziduální vlhkostí a teplem je ideálním prostředím pro růst plísní a bakterií. Pravidelné větrání udrží vnitřek suchý a bez zápachu.
Udržujte zásobník na prášek čistý. V přihrádce ulpívají zbytky gelů a aviváže, které tuhnou a plesniví. Pravidelně zásuvku vytáhněte, vypláchněte a nechte proschnout.
Kontrolujte gumové těsnění. V záhybech manžety kolem dvířek se hromadí zachycená voda, vlasy, chlupy a prach. Pokud tento prostor pravidelně neotřete, začne černat plísní a stane se zdrojem zápachu.
Spojením prevence s občasným hloubkovým vyčištěním pomocí mycí tablety zajistíte, že každé prádlo vyjde z pračky hygienicky čisté, voňavé a bez stop zatuchliny. A váš spotřebič vydrží sloužit mnohem déle.
Zdroje článku: vlasta.cz, dumazahrada.cz, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová