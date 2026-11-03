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Vhoďte ji do pračky a všechna zatuchlina a stará špína vyjde ven

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Dennívýzva
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Pračka se přece čistí sama, ne? Omyl. Uvnitř bubnu a v těžko dostupných koutech se měsíce usazuje mastnota, zbytky aviváže a organická špína. Výsledkem je zápach a hnízdo bakterií. Existuje však jednoduchý trik, jak vše vyřešit.
Vhoďte ji do pračky a všechna zatuchlina a stará špína vyjde ven

Vhoďte ji do pračky a všechna zatuchlina a stará špína vyjde ven

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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