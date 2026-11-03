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Baskické derby rozhodla sporná penalta a VAR mlčel. Poražení zuří, domácí kouč jim dal za pravdu

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Athletic porazil Real Sociedad 2:1 gólem z penalty v nastavení první půle. Hosté mluví o neexistujícím faulu a ani vítězný kouč Terzić nezastíral, že penalta jeho tým zvýhodnila.
Baskické derby rozhodla sporná penalta a VAR mlčel. Poražení zuří, domácí kouč jim dal za pravdu

Baskické derby rozhodla sporná penalta a VAR mlčel. Poražení zuří, domácí kouč jim dal za pravdu

Zdroj: Maider Goikoetxea/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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