Baskické derby rozhodla sporná penalta a VAR mlčel. Poražení zuří, domácí kouč jim dal za pravdu

Druhá minuta nastavení, stav 1:1 a na tribunách San Mamés 50 092 lidí. Nico Williams kličkou rozhodí obranu, v pokutovém území se k němu natáhne Jon Aramburu a oba padají do trávy. Sudí Alejandro Hernández Hernández okamžitě ukazuje na penaltový puntík. Penaltu promění Álex Berenguer a skóre 2:1 už se do konce nedělního zápasu 11. kola LaLigy nezmění. Kontroverze ale teprve začíná. Real Sociedad tvrdí, že Aramburu hrál nejdřív míč a že to dokazuje čip v balonu. Rozhodčí trvá na jasném faulu. A Edin Terzić, trenér vítězného Athleticu, po zápase řekl větu, kterou trenéři vítězů běžně neříkají: má pocit, že jeho tým byl tím rozhodnutím zvýhodněn.
Dvě minuty nastavení, které rozhodly derby
Do akce s penaltou byl zápas vyrovnaný. Domácí šli do vedení ve 14. minutě, kdy skóroval Iñaki Williams. Real Sociedad odpověděl o čtvrt hodiny později, ve 30. minutě vyrovnal Luka Sučić. Pak přišla akce mladšího z bratrů Williamsových a s ní nejdiskutovanější moment celého kola.
Statistiky přitom mluvily spíš pro hosty. Real Sociedad měl míč 62 % času a vybojoval osm rohů proti pěti. Athletic ale lépe využíval klíčové chvíle a v bráně měl Unaie Simóna, který si připsal čtyři zákroky. Druhý poločas už gól nepřinesl, takže penalta z nastavení první půle zůstala jediným rozdílem mezi oběma týmy.
Pro Real Sociedad to byla citelná rána. Do derby šel po čtyřech ligových výhrách v řadě a odjížděl s pocitem, že ho o body nepřipravil soupeř, ale jedno zapískání.
Čip v míči jako důkaz. Jenže pro koho?
Klub ze San Sebastiánu nečekal na vychladnutí emocí. Oficiální zprávu nadepsal „Neexistující penalta porazila Real“. Píše v ní, že penalta nebyla a že VAR do situace „nechtěl vstoupit“.
Nejostřeji mluvil samotný aktér. Aramburu podle agentury EFE před kamerami DAZN prohlásil, že míč jasně tečoval on a že to ukazoval i čip v míči. Mluvil o nespravedlnosti a tvrdil, že mu Nico Williams na hřišti řekl, že o penaltu nešlo. Tuto výměnu zatím nikdo nezávisle nepotvrdil, opírá se jen o obráncovo svědectví. Trenér Pellegrino Matarazzo na tiskové konferenci přidal, že nechápe, proč VAR nezasáhl. Podle něj Aramburu míč jasně tečoval a šlo o gól, který rozhodl zápas.
Tady se ukazuje paradox moderního fotbalu. Čip v míči měl spory zklidnit, protože data nelžou. Jenže data je potřeba přečíst. Bývalý rozhodčí Iturralde González v rozboru deníku AS označil situaci za velmi složitou a graf čipu vyložil přesně opačně než Real: první dotek podle něj patřil Nicu Williamsovi, nikoli Aramburuovi. Oba tábory se tak dívaly na stejný záběr, který podle španělských médií odvysílala stanice DAZN, a každý v něm viděl vlastní pravdu. Technologie, která měla rozsoudit, se stala municí pro obě strany.
Proč VAR mlčel
Hernández Hernández své rozhodnutí po zápase obhájil v rámci nového formátu, kdy španělští rozhodčí vysvětlují sporné momenty. Podle svých slov stál blízko, viděl Williamse v kličce a Aramburua, který do něj nedovoleně narazil. Penaltu proto pískl okamžitě. Videorozhodčí (u obrazovek seděli Carlos del Cerro a Raúl González) podle něj verdikt potvrdili, protože v situaci neviděli jasnou chybu.
To je klíčová formulace. Protokol IFAB pro VAR dovoluje videorozhodčímu zasáhnout jen při „jasném, zjevném a očividném omylu“. Španělská rozhodcovská komise v manuálu VAR dokonce výslovně pracuje s pojmem „šedá zóna“: pokud lze situaci vyložit více způsoby, platí rozhodnutí z hřiště. VAR podle této logiky neslouží k tomu, aby zápas odpískal znovu, ale aby zachytil hrubé chyby.
Real Sociedad ovšem namítá, že hranice zásahu není ve všech zápasech stejná. AS ve svém přehledu 11. kola připomíná, že o stejném víkendu VAR vstupoval do situací, které nebyly o nic jednodušší. Řešil údajný faul před gólem v zápase Getafe se Sevillou, držení dresu před gólem Espanyolu na hřišti Villarrealu i intenzitu kontaktu v utkání Racingu s Realem Madrid. Když videorozhodčí jinde zasahuje kvůli detailům, je pro poražené těžké přijmout, že na San Mamés nechal běžet rozhodnutí, o kterém pochybuje půl stadionu.
Pravidlově přitom celý spor stojí na jediné otázce. Pravidlo 12 trestá přímým volným kopem, v pokutovém území tedy penaltou, souboj či podražení provedené nedbale, bezohledně nebo nepřiměřenou silou. Pokud Aramburu nejdřív zahrál míč, následný kontakt by musel ten práh teprve překročit. Pokud byl u míče jako první Williams, jde o učebnicovou penaltu. Rozhodčí zvolil druhou variantu a VAR ji nechal platit.
Terzić: Mám pocit, že nám to pomohlo
Stížnosti poražených patří k fotbalu stejně jako rohový praporek. Tentokrát ale hostům nečekaně přizvukovala i druhá strana. Edin Terzić podle deníku Mundo Deportivo v pozápasovém rozhovoru pro DAZN řekl, že má pocit, že Athletic toto rozhodnutí zvýhodnilo.
Bývalý trenér Dortmundu přitom volil slova opatrně. Neřekl, že penalta nebyla. Připomněl, že o rozhodčích obvykle nemluví, výkon sudího jako celek hodnotit odmítl a vyzdvihl akci Nica Williamse, která kontaktu předcházela. Přesto jeho věta zarezonovala silněji než všechny výtky Realu dohromady. Brankář Unai Simón navíc připustil, že Aramburu míč podle něj nejspíš tečoval.
Podle nás právě tohle dělá z běžné sporné penalty kauzu. Když křivdu hlásí jen poražení, dá se to odbýt jako frustrace. Když pochybnosti přiznává vítězný trenér i jeho gólman, Real Sociedad získává argument, který se nedá snadno smést ze stolu. Na výsledku to ale nic nemění.
Tabulka, tradice a co bude dál
Body zůstávají v Bilbau. Rozhodnutí rozhodčího o herních faktech jsou podle pravidel IFAB po skončení utkání zásadně konečná, takže případný protest Realu Sociedad nemá na změnu skóre prakticky žádnou šanci. Klub může žádat vysvětlení, výsledek ale zůstane. Ke 3. listopadu navíc není veřejně známo, že by Hernández Hernández dostal za svůj výkon jakýkoli trest. Dá se čekat spíš interní vyhodnocení u rozhodcovské komise než veřejný postih.
Tabulkové dopady jsou citelné na obou stranách:
|Tým
|Pozice
|Body
|Odehrané zápasy
|Real Sociedad
|5.
|19
|11
|Athletic Club
|7.
|15
|10
Real zůstal v zóně Evropské ligy, ale Betis na čtvrtém místě mu utekl. Athletic se naopak přiblížil evropským příčkám a s jedním odloženým zápasem k dobru se podle deníku El País může do boje o Evropu zapojit výrazněji, pokud dohrávku zvládne.
Hořkost má i hlubší kořeny. Baskické derby patří k nejcharismatičtějším soubojům španělské ligy. Spojuje rivalitu Bilbaa a San Sebastiánu se sdílenou baskickou identitou. Před zápasem se připomínal 5. prosinec 1976, kdy kapitáni Inaxio Kortabarria a José Ángel Iribar vyšli na trávník s tehdy zakázanou baskickou vlajkou ikurriñou. V takovém derby se křivda nezapomíná po jednom kole. Zapisuje se do paměti obou táborů.
Čeští fanoušci mohou LaLigu sledovat na placených kanálech Nova Sport 3 až 6, dostupných například přes Oneplay, Telly, Magentu TV, Vodafone TV nebo Skylink. Samotné derby bylo v mezinárodním rozpisu vedeno na DAZN. Přímá česká stopa v zápase chyběla, v soutěži ji drží brankář Getafe Jiří Letáček.
Real Sociedad si z Bilbaa odvezl porážku, přerušenou sérii a graf z čipu, který podle něj dokazuje křivdu. Athletic si odvezl tři body a trenéra, který nahlas řekl, co si mnozí jen mysleli. Technologie měla dát fotbalu jednu pravdu, v derby jich ale vyrobila hned několik.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner