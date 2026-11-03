Zverev je poprvé světovou jedničkou, ale fanoušci i experti zuří. Na grandslamech potkal jediného hráče z elitní dvacítky

Rozhodlo se ve středu 29. října ve vídeňské hale. Zverev porazil Tallona Griekspoora, postoupil do čtvrtfinále turnaje kategorie ATP 500 a bylo matematicky rozhodnuto. V žebříčku z pondělí 2. listopadu 2026 se poprvé v kariéře posunul na první místo s 9 550 body. Jannik Sinner má o pouhých sto bodů méně, Carlos Alcaraz zaostává na 6 100. Zverevovi je 29 let a 196 dní a podle ATP je druhým nejstarším hráčem, který se jedničkou stal poprvé. Starší byl jen John Newcombe. Je teprve druhým Němcem na trůnu, po Borisi Beckerovi, který vládl od ledna 1991. Jistotu koncoroční jedničky měl Zverev už od poloviny října. Místo oslav ale přišla debata, jakou si německý tenista asi nepředstavoval: do jaké míry je tahle jednička skutečná.
Čísla, která mluví pro něj
Podle pravidel žebříčku si Zverev první místo vybojoval bez zaváhání. Žebříček ATP odměňuje objem a konzistenci a v obojím byl letos nejlepší. Na čtyřech grandslamech předvedl sérii, kterou by v sezoně podepsal kdokoli:
|Grandslam
|Výsledek
|Rozhodující zápas
|Australian Open
|semifinále
|prohra s Alcarazem v pěti setech
|Roland Garros
|titul
|finále s Cobollim 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
|Wimbledon
|finále
|prohra se Sinnerem 7:6, 6:7, 3:6, 4:6
|US Open
|titul
|finále se Sheltonem 6:3, 7:6, 5:7, 6:2
Po vídeňském semifinále a před pařížským Masters měl sezonní bilanci 65 výher a 17 porážek. Žádný jiný hráč z absolutní špičky letos neodehrál tolik zápasů na takové úrovni. Svou roli v tom má i kondiční trenér Jez Green, se kterým Zverev spolupracuje od roku 2015 a který dříve připravoval mimo jiné Tomáše Berdycha. Tělo vydrželo celou sezonu. U Sinnera a Alcaraze to neplatilo.
Sám Zverev se ke kritice přímo nevyjadřuje. Mluví o emocích a o letech dřiny. Vědomí, že u jeho jména bude navždy stát jednička, označil za „něco naprosto výjimečného“. Po zajištění koncoroční jedničky řekl, že po vší práci a bolesti jde o splněný sen.
Čtrnáct výher a jediný soupeř z elitní desítky
Problém se objeví, když si obě vítězné grandslamové cesty rozložíme na jednotlivé soupeře. Dohromady jde o čtrnáct zápasů. Dvanáct z nich vyhrál Zverev nad hráči mimo první dvacítku.
- Roland Garros: Benjamin Bonzi, Tomáš Macháč, Quentin Halys, Jesper de Jong, Rafael Jódar, Jakub Menšík a ve finále Flavio Cobolli (tehdy 14. hráč světa)
- US Open: Lorenzo Sonego, Quentin Halys, Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp, Karen Chačanov a ve finále Ben Shelton (tehdy 9. hráč světa)
Z top 20 tedy jen dva soupeři, z top 10 jediný. A oba přišli až ve finále. Na US Open je kontrast obzvlášť výrazný. Shelton se do finále prodíral přes Alcaraze, Tiafoea, Hurkacze, Shapovalova, Tsitsipase a Griekspoora, zatímco Zverev podle pořadatelů nepotkal před finále jediného nasazeného hráče z první dvacítky.
Celosezonní bilance tenhle obraz potvrzuje. Proti hráčům z top 10 vyhrál Zverev podle dostupných statistik třikrát a devětkrát prohrál. Proti první pětce byl ještě v říjnu bez výhry, 0:6. Australská ABC navíc spočítala, že jeho kariérní grandslamová bilance proti top 10 je 5:18. Alcaraz má v tomto srovnání 16:7, Sinner 14:14.
Zverevova cesta má i český rozměr. V Paříži vyřadil ve druhém kole Macháče 6:4, 6:2, 6:2 a v semifinále Menšíka po čtyřech setech. Ve Wimbledonu pak v osmifinále zastavil Jiřího Lehečku, v Halle Víta Kopřivu. Čtyři Češi, čtyři porážky.
Kde byli Sinner a Alcaraz
Kritici upozorňují hlavně na to, kdo v pavoucích chyběl. Alcaraz si v dubnu poranil pravé zápěstí, odstoupil z Roland Garros i z Wimbledonu a vrátil se až na US Open. Sinner po vítězství ve Wimbledonu 12. července už nenastoupil. Kvůli zánětu kolene vynechal americkou betonovou sezonu, US Open, asijskou část, evropský halový podzim i Turnaj mistrů. Podle agentury Reuters se má léčit tak, aby stihl přípravu na rok 2027.
Srovnání sezon vychází pro Zvereva rozporuplně. Sinner zakončil rok s bilancí 44:3 a šesti tituly, mezi nimi Wimbledon a pět turnajů Masters. Alcaraz má po Vídni 38:5 a čtyři tituly, přestože vynechal skoro čtyři měsíce. Na turnajích ATP 500 letos neprohrál ani jednou, 16:0, a Vídeň vyhrál bez ztráty setu. Zverev vsadil na objem, oba rivalové na úspěšnost.
A pak jsou tu přímé souboje. Sinner vede vzájemnou bilanci 11:4 a vyhrál posledních deset zápasů, včetně letošního wimbledonského finále. Podle rozborů vzájemných zápasů Italovi vyhovuje Zverevova hra: bere mu čas na servisu i returnu, hraje plochými a nízkými míčky a připravuje ho o laciné body z podání. Jen letos s ním Zverev prohrál pětkrát.
Zda by Zverev byl jedničkou i se zdravými soupeři, nelze s jistotou říct. Podle nás by mu jejich plná sezona cestu na vrchol výrazně zkomplikovala. Sinner je sto bodů za ním, přestože půl roku nehrál. Stačil by jediný výraznější podzimní výsledek.
Jak zní kritika
Nejhlasitější výhrady přicházejí z Francie a Británie. Bývalý deblový šampion Nicolas Mahut řekl pro Eurosport France, že si Zverev první místo „nějak zaslouží“, ale legitimitu na kurtu musí potvrdit výhrou nad Alcarazem nebo Sinnerem. Jeho kolega Fred Verdier šel dál: jednička s pouhými třemi výhrami nad top 10 je podle něj prakticky bez precedentu. Britský deník The Independent napsal, že Zverevův vzestup zní dutě.
Kritiku podpírá i analytika. Web Tennis Abstract hodnotí hráče modelem yElo, který neměří body, ale sílu poražených soupeřů. Zverevův rok 2026 řadí mezi nejslabší sezony koncoročních jedniček od roku 1985, vedle Kuertenovy sezony 2000, Roddickovy z roku 2003 a Alcarazovy z roku 2022. Jde o analytický model, ne o oficiální žebříček, a nálepka „nejslabší“ je metodicky sporná. Mezi nejméně přesvědčivé sezony světových jedniček moderní éry ale tahle data Zvereva řadí jednoznačně.
Část výhrad nemá se sportem nic společného. V Acapulcu v roce 2022 dostal Zverev od ATP podmíněný osmitýdenní zákaz a pokutu za agresivní chování, když po zápase čtyřhry opakovaně udeřil raketou do stolku rozhodčího. Berlínský soud v roce 2024 po mimosoudní dohodě ukončil řízení týkající se obvinění, která vznesla jeho bývalá partnerka Brenda Patea. Zverev vinu popíral a ta mu nebyla prokázána. Na žebříček to vliv nemá. Na to, s jakým nadšením jeho úspěch část publika přijímá, ano.
Jak dlouho vydrží na vrcholu
Koncoroční jedničku má jistou. Co přijde potom, záleží na Sinnerově koleni. Při rozdílu sto bodů může Ital v případě plnohodnotného návratu Zvereva sesadit velmi rychle. Přesný termín návratu ale zatím nikdo nepotvrdil. Alcaraz ztrácí víc než tři tisíce bodů, vídeňský titul ovšem ukázal, že výkonnostně zůstává hlavní hrozbou.
Praktický bonus první příčky je jasný: podle pravidel ATP se nasazuje podle aktuálního žebříčku a jednička startuje z horního okraje pavouku, dvojka z opačné strany. Pokud budou Zverev a Sinner na úvod sezony 2027 nasazeni jako první dva, nepotkají se před finále. Podle nás je to přesně ten zápas, který Zverev k definitivnímu potvrzení svého postavení potřebuje.
Pravidla žebříčku Zverev splnil beze zbytku a nikdo mu první místo nedaroval. Dva grandslamy, finále Wimbledonu a sezona bez výpadku jsou výkon. Jenže tenis si nepamatuje jen body, pamatuje si i jména na druhé straně sítě, a mezi nimi zatím chybí Sinner i Alcaraz. Dokud jednoho z nich neporazí ve velkém finále, zůstane jeho první místo podložené body, ale ne výsledky na kurtu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář