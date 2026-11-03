Protipovodňová ochrana za 157 157 157 korun. Klatovy zahájily stavbu v Lubech

Celkem neobvyklou cenou vyhrála slovenská společnost ROSSETA zakázku na výstavbu protipovodňové ochrany klatovské části Luby. Nabídla částku 157 157 157,60 koruny bez DPH. Realizace projektu byla slavnostně zahájena v pondělí 2. listopadu 2026. Stavební práce mají být dokončeny do konce roku 2028, celý projekt pak včetně administrativních úkonů do prosince 2029.
Podél Drnového potoka vzniknou od mostku pod místní pilou až k železničnímu viaduktu V Ráji ochranné zemní hráze a betonové zdi. Ty mají ochránit přilehlé nemovitosti na obou březích před povodněmi. Součástí projektu bude také přestavba stávajícího silničního mostu, jehož nová konstrukce umožní bezpečné převedení stoleté vody (Q100) s rezervou dalších 50 centimetrů. Během prací proto musí obyvatelé počítat také s dopravními omezeními.
Stavba však nebude zaměřena pouze na technickou ochranu před velkou vodou. Počítá rovněž s revitalizací koryta potoka, která má zlepšit jeho ekologický a morfologický stav a podpořit biodiverzitu. Současný pevný jez bude nahrazen pohyblivým a doplní ho rybí přechod umožňující migraci vodních živočichů.
Pro čtenáře, kteří se na první dobrou hned nezorientují v ceně, tak jde o částku zhruba 157 milionů korun za výstavbu ochranných zemních hrází a betonových zdí podél Drnového potoka, revitalizaci jeho koryta, rekonstrukci jezu s rybím přechodem a přestavbu silničního mostu. Projekt připravovalo město Klatovy ve spolupráci s Povodím Vltavy přibližně 15 let. Samotné stavební práce se naplno rozběhnou počátkem příštího roku, letos jsou na programu přípravné činnosti včetně kácení
Město Klatovy zajistilo potřebné pozemky, projektovou dokumentaci a v roce 2019 získalo rozhodnutí o umístění stavby. Povodí Vltavy následně zajistilo stavební povolení, výběr zhotovitele i financování z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Projekt tak kombinuje klasická protipovodňová opatření s přírodě blízkými prvky.
Jana Nováková
zdroj: Klatovy