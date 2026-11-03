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Protipovodňová ochrana za 157 157 157 korun. Klatovy zahájily stavbu v Lubech

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Celkem neobvyklou cenou vyhrála slovenská společnost ROSSETA zakázku na výstavbu protipovodňové ochrany klatovské části Luby. Nabídla částku 157 157 157,60 koruny bez…
Klatovy-Namesti-miru_2026

Klatovy-Namesti-miru_2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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