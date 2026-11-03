Hokit si dva týdny před zápasem o titul UFC stříká pepřák do očí. Chce být připravený na Ganeovy nelegální údery

V tělocvičně stojí neporažený těžkotonážník, zavře oči a nechá si do obličeje stříknout pepřový sprej. Pak jde sparovat. Nedělá to kaskadér ani influencer, ale muž, který za necelé dva týdny vstoupí do klece v Madison Square Garden jako vyzyvatel o nejtěžší pás UFC. Účet, který video rozšířil, ho označil za přípravu na to, co se může stát, až proti němu Ciryl Gane natáhne ruku. A protože mezi bizarní číslo a oprávněnou obavu vede tenká čára, redakce MMAmag porovnala záběry s oficiálním výsledkem Ganeova nejdiskutovanějšího zápasu a s newyorskými předpisy o faulech.
Muž, který si před titulem sám vypíná oči
Záběry se šíří od 1. listopadu 2026, kdy je zveřejnil účet Championship Rounds a připsal je profilu @Josh_HokitUFC. Rámuje je jako přípravu na Ganeovy zásahy prstem do oka. Sám bojovník ve videu po zásahu spreje hlásí: „To fakt kur*a pálí. Myslel jsem, že tahle s*ačka je falešná“. Bolest ho podle vlastních slov zaskočila.
Josh Hokit je 28letý americký bojovník v těžké váze, tedy do 120,2 kg, a jeho bilance zní 10-0. Titulovou šanci si vzal 14. června 2026, kdy zastavil Derricka Lewise údery ve druhém kole v čase 4:09. Soupeřem mu bude šampion Ciryl Gane na turnaji UFC 334, který pořádá UFC, americká organizace smíšených bojových umění působící po celém světě, 14. listopadu 2026 v newyorské hale Madison Square Garden. Mezi textem webu MMA Mania z 2. listopadu 2026, který klip rozšířil dál, a termínem turnaje je 12 dní.
V oficiálním programu UFC 334 našla redakce MMAmag Hokita vedeného jako čtyřku pořadí těžké váhy; web MMA Mania ho ve svém textu označil za pětku, a tak platí číslo od organizace. Jeho obava má přitom jednu konkrétní adresu: zápas, po kterém v říjnu 2025 nezůstal ve výsledcích žádný vítěz.
Zápas, po kterém zůstal prázdný řádek ve výsledcích
Ciryl Gane, francouzský šampion těžké váhy s bilancí 14-2, drží nezpochybnitelný pás poté, co porazil Alexe Pereiru; předtím titul uvolnil Tom Aspinall. Právě s Aspinallem měl Gane 25. října 2025 svůj nejdiskutovanější večer.
Z oficiálních bodovacích lístků UFC 321, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že hlavní zápas skončil jako no contest, tedy bez vítěze, po nechtěném zásahu prstem do oka v čase 4:35 prvního kola. Úmysl v oficiálních materiálech nestojí nikde. Sám Gane podle přepisu pořadu UFC Countdown, který citoval web Sherdog, mluvil o chybě: „Bohužel jsem udělal chybu. Bohužel jsem se dotkl jeho očí. Byla to chyba, byla to moje chyba“. Co si o tom myslí část fanoušků, je jiná věc; oficiálně doložený je jediný takto ukončený Ganeův zápas.
Zásah prstem do oka je v New Yorku výslovně pojmenovaný faul. V § 212.10 tamních předpisů, který redakce MMAmag prošla, stojí, že posoudit ho během zápasu může jedině rozhodčí a ten také určí, jestli šlo o náhodu, nebo o úmysl. Má na to tři nástroje:
- přerušit zápas a nechat zasaženého bojovníka zkontrolovat, lékař má na rozhodnutí o pokračování 5 minut
- odečíst provinilci bod
- diskvalifikovat ho
Samotný večer nestojí mimo dohled. Profesionální MMA v New Yorku schvaluje státní atletická komise a promotér podle § 207.15 žádá o konkrétní datum nejméně 60 dní předem. Zbývá jediná otázka, kterou si Hokit možná nepoložil: co takový trénink udělá s očima, které bude 14. listopadu nutně potřebovat.
Patnáct minut pálení, nebo něco, co už nejde vrátit
V informačním listu amerického CDC k dráždivým látkám, aktualizovaném 11. června 2026, redakce MMAmag našla, že pepřový sprej mezi tyto látky patří a že podráždění nastupuje během sekund. CDC je americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. U očí uvádí nadměrné slzení, pálení, rozmazané vidění a zčervenání. Účinky podle něj obvykle odezní za 15 až 30 minut poté, co je zasažený mimo zdroj a očištěný.
Horní hranice rizika je ale jinde. Systematický přehled, který v roce 2017 vyšel v časopise BMC Public Health, shrnul 31 studií z 11 zemí: 5 131 zraněných lidí, dvě úmrtí a 58 trvalých postižení, přičemž 8,7 % z 9 261 zaznamenaných zranění bylo závažných a vyžádalo si odbornou péči. Většina zranění se týkala kůže a očí. Přehled přitom popisuje zásahy proti davu v letech 1990 až 2015, ne sparing v tělocvičně, a o Hokitově zraku neříká nic.
Jak se taková příprava dělá, v tomhle textu nenajdete. Nejde o návod ani o tréninkovou radu a o Hokitově zdravotním stavu článek nic netvrdí.
Kdo z té bolesti nakonec něco má
GLOSA Na kartě, kde jsou podle oficiálního programu hned dva tituly, Gane proti Hokitovi a Kayla Harrison proti Amandě Nunes, si vyzyvatel pozornost kupuje vlastníma očima. Šampion za tu dobu nemusel udělat nic a stejně se mluví o jeho rukách. V tom je celá ekonomika titulového týdne: jeden dodá pás, druhý obsah. Slepou zkoušku absolvuje Hokit sám a účet za ni přijde ve chvíli, kdy ji 14. listopadu 2026 nepůjde zopakovat na kameru.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková