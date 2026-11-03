Tyto chutné potraviny nemají téměř žádné kalorie. Zhubne po nich úplně každý

Co kdyby hubnutí nemuselo znamenat neustálý hlad a odříkání? Tajemství úspěšného zhubnutí nespočívá v hladovění, ale v chytrém výběru potravin. Organismus potřebuje pravidelný přísun živin, aby metabolismus fungoval naplno a dokázal efektivně spalovat zásoby tuku.
Klíčem jsou potraviny s minimální energetickou hodnotou, ale maximálním účinkem na pocit sytosti. Většina z nich je nabitá vlákninou, kvalitními bílkovinami nebo zdravými tuky. Některé obsahují velké množství vody, která mechanicky zaplní žaludek a oddálí další hlad.
Zelenina: obří porce se zlomkem kalorií
Zelenina představuje neomezený zdroj objemu při zanedbatelném energetickém příjmu. Šálek kapusty má pouhých 9 kalorií, brokolice na sto gramů obsahuje 34 kalorií, zelí 31, rajčata 21 a okurka dokonce jen 14 kalorií.
Právě košťálová zelenina – brokolice, zelí, kapusta – přináší vysoký obsah nerozpustné vlákniny, která mechanicky zaplní žaludek a současně podporuje zdravou střevní mikroflóru. Díky tomu se cítíte nasycení dlouho po jídle, aniž byste zatížili organismus nadbytečnou energií.
Zeleninové saláty se proto stávají ideální volbou na večeři – zasytí, dodají vitamíny a minerály, ale nezatíží trávicí systém před spaním.
Vejce: sytost až do oběda
Chcete vydržet od snídaně do oběda bez svačiny? Vsaďte na vejce připravená bez oleje. Jedno vejce obsahuje pouze 87 kalorií, ale díky kvalitním bílkovinám výrazně prodlužuje pocit nasycení.
Vejce navíc pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi – bílkoviny a tuky v nich obsažené předcházejí prudkým výkyvům glukózy a inzulinu. Nedostatek sacharidů v těle způsobuje únavu a zvyšuje chuť na sladké, proto je důležité udržovat glykémii vyrovnanou.
Ranní porce vajec tak nastartuje metabolismus a udrží energii po celé dopoledne bez nutnosti dalšího příjmu potravy.
Kuřecí maso bez kůže patří mezi nejštíhlejší zdroje živočišných bílkovin. Hned po rybách má nejnižší kalorickou hodnotu – velká porce dodá až 55 gramů bílkovin při pouhých 2 gramech tuku.
Bílkoviny jsou klíčové nejen pro budování svalové hmoty, ale i pro hubnutí – jejich trávení spotřebuje více energie než zpracování sacharidů nebo tuků. Kuřecí maso navíc obsahuje selen, minerál chránící buňky před volnými radikály vznikajícími při fyzické aktivitě.
Pozor však na kůži – ta obsahuje většinu tuku. Na sto gramů kuřecího masa připadá v kůži 134 kalorií. Pokud chcete skutečně hubnout, odstraňte ji ještě před tepelnou úpravou.
Ovoce plné antioxidantů a rozpustné vlákniny
Ideální svačinou mezi hlavními jídly je ovoce – především jablka, borůvky a jahody. Jablka obsahují pektin, typ rozpustné vlákniny, která v žaludku vytváří gel a zpomaluje trávení. Díky tomu navozuje dlouhodobý pocit sytosti.
Jablko na sto gramů má 57 kalorií, borůvky 43 a jahody pouhých 35 kalorií. Bobuloviny navíc obsahují velké množství antioxidantů, které pomáhají organismu regenerovat se po cvičení a chrání buňky před oxidačním stresem.
Ovoce tak představuje sladkou alternativu k nezdravým sladkostem – zasytí, dodá energii a nepřidá zbytečné kalorie.
Mléčné výrobky mohou být překvapivě účinným spojencem při hubnutí. Tvaroh má na sto gramů pouze 85 kalorií a obsahuje kasein – pomalu stravitelnou bílkovinu, která zasytí na dlouhé hodiny.
Podobně funguje islandský skyr, tradiční výrobek podobný řeckému jogurtu. Na sto gramů obsahuje 61 kalorií a díky vysokému obsahu bílkovin účinně snižuje riziko přejídání. Kasein v něm obsažený se tráví pomalu, proto je skyr i tvaroh ideální volbou na lehkou večeři.
Tyto potraviny dokážou udržet pocit sytosti i přes noc a zabránit nočním nájezdům na ledničku.
Nahrazení nezdravých potravin těmito nízkokalorickými alternativami může zásadně změnit váš vztah k jídlu i k vlastnímu tělu. Nemusíte počítat každou kalórii ani se trápit hladem – stačí vybírat chytře a dát organismu to, co skutečně potřebuje.
Zdroje článku: ireceptar.cz, denik.cz, vlasta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová