Pastrňák proměnil jediný nájezd a rozhodl zápas proti Vegas. Takovou kličku Hart nečekal

Bylo to třetí kolo nájezdů v zaplněné TD Garden a skóre stálo pořád 0:0. Před ním neuspěli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, takže kapitán Bruins David Pastrňák vyjížděl od středu s vědomím, že další minela by sérii jen protahovala. Najel na Logana Harta, naznačil bekhend a v poslední chvíli si puk stáhl na forhend. Hart už kryl první pohyb a na změnu směru nestačil. Puk proklouzl kolem jeho levé brusle. Na druhé straně mezitím Jeremy Swayman vychytal Trevora Connellyho, Jacka Eichela i Mitche Marnera, takže jeden gól na rozhodnutí stačil. Pondělní zápas 2. listopadu 2026 přitom Boston dlouho kontroloval a výhru málem vyhodil.
Jak Boston pustil vedení 2:0
Podle oficiálního zápisu NHL šli domácí do vedení v první třetině gólem Jamese Hagense. Pro devatenáctiletého útočníka to byla šestá trefa sezony. Od ročníku 2010/11 dali za Bruins tolik gólů před dvacítkou jen Tyler Seguin a právě Pastrňák. Ve druhé třetině přidal Morgan Geekie druhý gól a Pastrňák u něj připsal asistenci. Byl to jeho 300. kanadský bod v přesilovkách, složený ze 135 gólů a 165 nahrávek. V historii Bostonu to dokázalo jen šest hráčů.
Pak se zápas otočil. Podle obránce Vegas Noaha Hanifina se hosté po druhém inkasovaném gólu uklidnili a začali víc přebírat hru. Ve 14:58 druhé třetiny snížil v přesilovce Mark Stone dorážkou po střele Tomáše Hertla. Ve třetí třetině v čase 7:23 vyrovnal Connelly po akci Hanifina a Marnera. Zbytek základní hrací doby ani pětiminutové prodloužení už gól nepřinesly.
Vegas tak smazalo dvoubrankové manko, odvezlo si jen bod a podle zápasové zprávy NHL.com kleslo na bilanci 9-5-2 s jedinou výhrou v posledních šesti duelech.
Klička, která neodpovídá jeho pověsti
U Pastrňáka je zajímavější, čím rozhodl, než že rozhodl. Celá liga ho zná jako střelce, který z kruhu pro vhazování vystřelí dřív, než brankář dojede do pozice. Hart proti němu takové střely dvakrát v zápase přečkal, za 65 minut chytil 25 z 27 střel.
V nájezdu ale Pastrňák nestřílel. Zpomalil, prodal bekhend a puk přenesl až těsně před brankovištěm. Podle nás právě tady je rozdíl mezi střelcem z běžné hry a hráčem, který umí změnit rytmus, váhu těla i směr puku ve chvíli, kdy na ledě nikdo jiný není. Brankář čeká rychlé zakončení elitního střelce, a právě proto ho pomalejší a trpělivější varianta zaskočí. Hart nezkolaboval. Na lepší pokus jen nestihl včas zareagovat.
Výjimečnost té chvíle potvrzují i čísla. Podle dostupných statistik proměnil Pastrňák v kariéře 11 nájezdů ze 45, tedy 24,4 %. V běžné hře je přitom dlouhodobě elitní: po minulé sezoně měl 933 bodů v 833 zápasech a v aktuálním ročníku sbírá 1,25 bodu na zápas. V nájezdu je ale potřeba jiná dovednost a ta se mu teď vyplatila. Pořadatelé ho vyhlásili první hvězdou utkání, druhý skončil Hagens, třetí Marner se dvěma asistencemi a bodovou sérií prodlouženou na deset zápasů.
Hertl nahrával, Pastrňák vede Čechy
V českém souboji nastoupil na straně Vegas Tomáš Hertl. Gól nedal, ale jeho střela předcházela Stoneově dorážce na 2:1. Za 13:48 na ledě vyslal čtyři střely na branku a rozdal pět bodyčeků.
Pastrňák zůstává nejproduktivnějším Čechem v NHL. Podle přehledu webu HokejZprávy má po 16 zápasech 8 gólů a 12 asistencí, tedy 20 bodů, o dva víc než Martin Nečas. Hertl má devět bodů.
Pastrňákovi se přibližují klubové milníky. Sobotním gólem číslo 428 přeskočil Patrice Bergerona a je třetím nejlepším střelcem v historii Bostonu. Nájezdový gól se do osobních statistik nepočítá, takže na Phila Esposita s 459 góly mu dál chybí 31 branek. Před oběma zůstává Johnny Bucyk s 545 góly. K tisíci kanadským bodům v NHL mu podle našeho dopočtu schází necelá padesátka, takže při současném tempu na ně může dosáhnout zhruba na přelomu roku.
Tabulka, série a kde sledovat další zápas
Dva body posunuly Boston na bilanci 11-4-1 s 23 body a do čela Atlantické divize. Doma prohrál jen jednou ze sedmi zápasů. Šest domácích výher v řadě znamená vyrovnání nejdelší série sezony, kterou drží také Tampa Bay a Rangers.
|Termín (SEČ)
|Zápas
|Místo
|pátek 6. 11., 1:00
|Pittsburgh – Boston
|PPG Paints Arena
|neděle 8. 11.
|Boston – Florida
|TD Garden
|čtvrtek 12. 11.
|Boston – Montreal
|TD Garden
Domácí série tedy buď poroste dál, nebo skončí proti Floridě. V Česku vysílají NHL v sezoně 2026/27 Nova a Prima, vybrané zápasy jsou zdarma a kompletní nabídka je dostupná přes NHL.tv na DAZN. Podrobný přehled vysílání zveřejnila NHL. Zda se páteční zápas v Pittsburghu objeví na Nova Sportu, v Oneplay nebo na Primě, prozradí denní program. Oneplay navíc nabízí záznamy až sedm dní zpětně.
Z celého večera se nejspíš budou opakovat dva záběry: Swayman, jak zastavuje jednoho střelce Vegas za druhým, a Pastrňák, jak před Hartem zpomalí a porazí ho jediným přesunem puku z bekhendu na forhend.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka