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Volba nového vedení Budějovic se zdrží, s postem primátora počítá Tomáš Chovanec

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Povolební vyjednávání se v Budějcích blíží ke konci. Vznikající koalice už má podle lídra HOPB a STAN Tomáše Chovance základní obrysy a on sám počítá s tím, že se stane primátorem. Nové vedení ovšem nepřevezme radnici hned po ustavujícím zastupitelstvu 9. listopadu.
Volba nového vedení Budějovic se zdrží, s postem primátora počítá Tomáš Chovanec

Volba nového vedení Budějovic se zdrží, s postem primátora počítá Tomáš Chovanec

Zdroj: Elmira Talířová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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