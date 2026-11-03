Volba nového vedení Budějovic se zdrží, s postem primátora počítá Tomáš Chovanec

O většinovou koalici aktuálně jednají Občané pro Budějovice (HOPB) a STAN, ANO, Piráti a Budějčáci a uskupení Společně pro Budějovice. Tato uskupení by měla 26 z 45 zastupitelských mandátů, tedy o tři více, než je potřeba k získání většiny.
Vítězné Naše Česko, které získalo 15 křesel, se naopak připravuje na působení v opozici. Naše Česko totiž od začátku odmítalo spolupráci s ANO. V minulém týdnu pak ovšem HOPB a STAN vyloučily koalici s hnutím Martina Kuby. Zatím není jasné, zda se k nově vznikající koalici připojí také ODS. V takovém případě by měla dohromady 30 zastupitelských hlasů.
Zástupci vznikající koalice se právě dnes v 11 hodin sešli s ODS. „Vyslechneme si, co nám nabídne HOPB a STAN, následně to musíme probrat se stranickou základnou,“ řekl redakci lídr budějovické ODS Jan Teplý a doplnil, že zatím nemůže předvídat, zda strana skončí ve vedení města, nebo v opozici.
Na vedení města si počkají
Dosavadní jednání ve městě nebrzdí podle lídra druhého nejúspěšnějšího uskupení voleb zásadní programové neshody ani rozdílné představy o tom, co by se mělo v Budějcích v příštích letech dělat. Větší část vyjednávání se podle Tomáše Chovance týká vzájemné důvěry a schopnosti jednotlivých subjektů spolupracovat.
Základní obrysy budoucího vedení už podle něj existují. Za přirozeného kandidáta na primátora považuje sám sebe, a to vzhledem k tomu, že vede nejsilnější uskupení v připravované koalici. „Pravděpodobně se primátorem stanu. V politice je ale možné všechno. Děláme na tom, aby tohle tvrzení bylo co nejpevnější a bez problémů,“ popsal redakci.
Do vyjednávání navíc vstupuje předávání agend od současného vedení města. Na ustavujícím zastupitelstvu města 9. listopadu tak podle Chovance nedojde k definitivní změně vedení.
„Složíme slib, bude nové zastupitelstvo, ale nedojde k volbě nového vedení. Ještě bude působit staré vedení. K předání dojde potom 23. listopadu, ale už v průběhu těch 14 dnů budou konány některé kroky, abychom dokázali převzít gesce tak, jak bychom si představovali,“ vysvětlil.
„Bývá běžné, že je na prvním zastupitelstvu už vše jasné. Samozřejmě se přizpůsobím,“ reagovala primátorka města Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko) a dodala, že je situace poněkud nestandardní.
Debaty o spolupráci s ANO
V rámci povolebních debat se řešila spolupráce s ANO. Podle náměstka primátorky Petra Maroše (Naše Česko) mohla být pro HOPB a STAN výhodná i proto, že jim zajišťovala pozici primátora. Ze strany vítězného hnutí však vůči takovému rozhodnutí zaznívala kritika. Jeho představitelé od začátku odmítali společnou koalici s ANO a rozhodnutí HOPB a STAN jít právě touto cestou vnímají jako překvapivé.
„Bereme to jako jejich rozhodnutí, které asi vychází z toho, že jim je s ANO lépe. My jsme koalici s ANO odmítali od začátku, oni se pro ni rozhodli, čemuž po sobotě 4:36 ráno vůbec nerozumím,“ sdělil redakci již dříve Petr Maroš.
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Jihočeský hejtman a předseda Našeho Česka Martin Kuba zdůraznil, že jeho hnutí podle něj není žádným „béčkem ANO“. „Mohli jsme s ním totiž v klidu uzavřít dohodu hned v sobotu po volbách. Ale tuto variantu jsme okamžitě zamítli, i když jsme si uvědomovali, že se tím pravděpodobně odsuzujeme do opozice. Vznikající koalice tak na rozdíl od nás vrací do vedení radnice hnutí ANO,“ řekl Kuba ČTK.
Podle Chovance je situace ve vyjednávání po sobotě 4:36 ráno skutečně komplikovanější. Vznikající koalice se dle něj musela ujistit, že případné spory mezi ANO a jeho celostátním vedením neovlivní fungování budějovické radnice. Součástí jednání byly i vztahy mezi Piráty a hnutím ANO.
O definitivní podobě nové koalice, rozdělení funkcí i převzetí jednotlivých agend by mělo být jasno v průběhu listopadu.