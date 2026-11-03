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Nepříjemná dohra derby v Horácké aréně: Policisté řeší fyzické napadení

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Po derby mezi týmy Jihlavy a Třebíče mělo ve středu v blízkosti Horácké multifunkční arény dojít k incidentu mezi dvěma muži, kteří na sebe fyzicky útočili, snaze policistů z antikonfliktního týmu navzdory.
Nepříjemná dohra derby v Horácké aréně: Policisté řeší fyzické napadení

Nepříjemná dohra derby v Horácké aréně: Policisté řeší fyzické napadení

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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