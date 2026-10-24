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Brňané budou šalinami jezdit za méně. Slibuje to nová koalice

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Roční jízdenka na MHD v Brně má pro lidi s trvalým pobytem v Brně od roku 2028 zlevnit na 1200 korun, děti do 15 let a senioři nad 65 let mají jezdit zdarma. V programovém prohlášení to uvedla nová koalice, která má vést město v následujících čtyřech letech.
Brňané budou šalinami jezdit za méně. Slibuje to nová koalice

Brňané budou šalinami jezdit za méně. Slibuje to nová koalice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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