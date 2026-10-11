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Bolt chce vozit lidi auty, která řídí sama. S Lucidem plánuje pro evropská města nejméně 25 000 robotaxi

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Bolt se s americkou automobilkou Lucid dohodl na flotile plně autonomních elektromobilů a do roku 2035 si klade za cíl 100 000 vozů na své platformě. Oznámení obsahuje velká čísla. Odpovědi na to, kde, kdy a za kolik se taková jízda dá objednat, v něm nejsou.
Bolt chce vozit lidi auty, která řídí sama. S Lucidem plánuje pro evropská města nejméně 25 000 robotaxi

Bolt chce vozit lidi auty, která řídí sama. S Lucidem plánuje pro evropská města nejméně 25 000 robotaxi

Zdroj: Foto: Damian B Oh - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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