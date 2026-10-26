Čištění hrobu na Dušičky: Jak z kamene šetrně odstranit vosk, skvrny i mech?

Jak vyčistit hrob před Dušičkami? Podívejte se na účinné metody čištění hrobu, které šetrně odstraní skvrny, vosk i mech. Pozor na ocet a další agresivní přípravky, které mohou kámen poškodit!
Čištění hrobu před Dušičkami
Návštěva hřbitova před Dušičkami neodmyslitelně patří k tradici uctívání těch, kteří tu s námi už nejsou. A když už tam jsme, obvykle se postaráme o to, aby se náhrobní kámen opět leskl do dálky. Jenže některé agresivní přípravky mohou strukturu kamene poškodit.
Jak nejlépe vyčistit hrob před zimou?
Nejúčinnější metoda je teplá voda, měkký kartáč a přípravek určený pro konkrétní druh kamene. Žula je obvykle odolnější vůči běžnému čištění, zatímco ocet a další kyselé přípravky mohou naleptat povrch mramoru i teraca. Dříve, než se pustíte do úklidu hrobového místa, zjistěte, jaký kámen máte.
Pokud je na kameni lišejník nebo mech, odstraňujte je postupně a šetrně. Po svíčkách může na kameni zůstat vosk. Ten nejdříve sundejte pomocí plastové škrabky a následně skvrnu odmastěte.
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Nejčastější druhy náhrobních kamenů
Způsob čištění určuje druh kamene. Nejčastějšími materiály pro výrobu náhrobků jsou žula, mramor, teraca a umělý kámen.
Vlastnosti jednotlivých kamenů
- Mramor je měkčí a nasákavý, snadno na něm ulpí nečistoty a je náchylný na změny barvy a skvrny od kyseliny, které ho leptají a zmatňují.
- Teraco je cementová hmota s kamínky mramoru, proto reaguje na kyseliny podobně jako mramor.
- Žula je málo nasákavá, tvrdá a odolnější než mramor a teraco.
- Umělý kámen je vyrobený z drceného kameniva nebo minerálního plniva a jako pojivo se používá cement či pryskyřice. Nesvědčí mu ovšem brusné pasty, kyseliny ani agresivní chemie.
Doporučené prostředky pro bezpečné čištění kamene
|Materiál
|Čím čistit
|Čemu se vyhnout
|Žula
|Teplá voda, měkká houba nebo kartáček, přípravek vhodný pro čištění žuly.
|Tlaková myčka, drátěný nebo tvrdý kartáč, bělidlo a domácí chemie.
|Mramor
|Teplá voda, měkká houba nebo kartáček, přípravek na kámen bez obsahu kyseliny
|Citron, ocet, WC čističe, prostředky obsahující chlor, odstraňovače vodního kamene a agresivní čisticí pasty.
|Teraco
|Teplá voda, měkká houba nebo kartáč a neutrální čisticí prostředek vhodný pro konkrétní typ teraca.
|Tlaková myčka, tvrdé kartáče, kyselé a zásadité čističe
|Umělý kámen
|Teplá voda, měkká houba nebo kartáček, neutrální čisticí prostředek
|Tvrdé kartáče, brusné houby, bělidla a kyseliny.
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Jak čistit hrob krok za krokem
- Sundejte dekorace: květiny, lucerny a další výzdobu nejdříve odstraňte, ať máte přístup k celému kameni.
- Odstraňte nečistoty: pomocí smetáčku s jemnými štětinami šetrně odstraňte prach, listí a hlínu.
- Kámen navlhčete: kámen navlhčete čistou vodou nebo naneste vhodný čisticí prostředek a postupujte podle návodu na etiketě.
- Odstraňte nečistoty: nečistoty odstraňujte měkkou houbičkou nebo kartáčkem, bez silného drhnutí a s ohledem na stav kamene. Místo v okolí ornamentů a písma očistěte jen lehce.
- Závěrečné čištění: na závěr kámen opláchněte a otřete hadrem do sucha.
Tip redakce: Nový přípravek před použitím vyzkoušejte na malém nenápadném místě, třeba na zadní straně kamene nebo u země. Po zaschnutí zkontrolujte, zda kámen na vyčištěném místě nezměnil barvu a lesk.
Jak z hrobu odstranit mech a lišejník
Náhrobní kameny často trpí na ulpívání mechu a lišejníku. Mech tvoří měkké a zelené polštářky, zatímco lišejník vytváří ploché šedozelené, oranžové a žluté povlaky, které na kameni pevně drží.
Jak z hrobu odstranit mech
Mech nejdříve navlhčete a odstraňujte ho pomalu měkkým kartáčem nebo plastovou stěrkou. Mech může zadržovat vlhkost a zhoršovat stav některých povrchů. Odstraňujte ho proto šetrně a bez agresivního drhnutí.
Jak z hrobu odstranit lišejník
Lišejník se odstraňuje obtížněji, proto se vyplatí použít přípravek proti lišejníkům a řasám, určený na konkrétní druh kamene. Při přípravě roztoku postupujte vždy podle návodu a přípravek nanášejte pouze na postižené místo. Výsledek se nemusí dostavit hned, odumřelý povlak lišejníku se bude s největší pravděpodobností odstraňovat postupně a pak ho snadno odstraníte kartáčkem.
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Jak z hrobu odstranit vosk
Vosk nechává na kameni dvojitou stopu. Nejdříve na něm zůstává samotný vosk a poté mastný film, který se vsákne do pórů kamene.
- Nechte vosk zcela zatuhnout.
- Pomocí plastové stěrky jej sundejte od krajů ke středu.
- Mastný povlak odstraňte přípravkem na vosk vhodným pro přírodní kámen. U mramoru používejte pouze takový odstraňovač, který je vhodný na mramor.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než se pustíte do čištění náhrobku, ujistěte se, z jakého materiálu je vyrobený. Na mramor nepoužívejte kyselé přípravky ani ocet a vyhněte se tvrdým kartáčům a agresivnímu drhnutí. Každý nový čisticí prostředek nejdříve vyzkoušejte na nápadném místě. Vždy se řiďte pokyny výrobce.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)