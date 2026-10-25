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Ostrava-Jih má na projekty obyvatel 13 milionů. Hlasování začne v pondělí

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Obyvatelé ostravského obvodu Jih mohou až do začátku listopadu hlasovat o rozdělení 13 milionů na projekty, které sami navrhli. O podporu z participativního rozpočtu Náš Jih se letos uchází více než 20 projektů. Hlasování začne v pondělí.
Ostrava-Jih má na projekty obyvatel 13 milionů. Hlasování začne v pondělí

Ostrava-Jih má na projekty obyvatel 13 milionů. Hlasování začne v pondělí

Zdroj: Radnice Ostrava-Jih
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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