Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový hladký povrch má po opravě důležitá silnice III/02015 spojující obce Slatina a Chanovice na jižním Plzeňsku. Náročná rekonstrukce přibližně 2,2 kilometru vozovky probíhala od 14. září do 16. října 2026 za úplné uzavírky. Řidiči se tak konečně dočkali konce omezení, která komplikovala dopravu.
Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015

Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015

Zdroj: Helena Frintová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:02

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok
Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova
Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Neléčené zlomeniny, poškozená páteř i střeva. Zhruba šestiletý kříženec Míša si kvůli bývalému majiteli...

Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí
Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí

Obývák, pohled do krejčovské dílny i do kuchyně. V rámci projektu TrafoArt se nudné trafostanice proměňují...

Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Hospic sv. Lazara je jediným kamenným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. V průměru se tam za rok...

Plzeň investuje 1,4 milionu do zlepšení životního prostředí, třeba do obnovy tůní
Plzeň investuje 1,4 milionu do zlepšení životního prostředí, třeba do obnovy tůní

Zadržování dešťové vody, péče o zeleň a efektivní nakládání s bioodpadem. Plzeň uvolní ze svého Fondu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.