Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015

Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015Zdroj: Helena Frintová
Článek byl publikován 26.10.2026 09:02
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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