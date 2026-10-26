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Dřív krásná nebývala. Podívejte se, jak vypadá koulařka Helena Fibingerová dnes

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Mohutná postava, svaly vypracované tvrdým tréninkem a vzhled, který kdysi vyvolával nevybíravé poznámky. Dnes byste v této elegantní ženě hledali slavnou koulařku jen stěží. Její proměna ale nezačala u kadeřníka ani v kosmetickém salonu. Po revoluci ji čekala životní etapa, na kterou ji žádné sportovní soustředění nepřipravilo.
Dřív krásná nebývala. Podívejte se, jak vypadá koulařka Helena Fibingerová dnes

Dřív krásná nebývala. Podívejte se, jak vypadá koulařka Helena Fibingerová dnes

Zdroj: Pavel Gwužď / Nextfoto
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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