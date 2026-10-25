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Letečtí záchranáři z Ostravy nacvičovali vysazení posádky v šikmém terénu

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Záchranáři z letecké záchranné služby v uplynulých dnech nacvičovali ve složitém terénu v okolí Rabštejna v Jeseníkách speciální činnosti, jako jsou použití palubního jeřábu nebo vysazení posádky v šikmém terénu.
Letečtí záchranáři z Ostravy nacvičovali vysazení posádky v šikmém terénu

Letečtí záchranáři z Ostravy nacvičovali vysazení posádky v šikmém terénu

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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