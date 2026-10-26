Lotrinský slaný koláč z listového těsta s voňavou slaninou, cibulkou a smetanovým přelivem

Kdykoliv doma zatoužím po něčem opravdu
rychlém, voňavém a neodolatelně slaném, moje volba okamžitě padne na tenhle bleskový francouzský koláč z . Inspirovaný klasickým listového těsta lotrinským quichem, ale přizpůsobený modernímu tempu, kdy nemám čas piplat se s křehkým kynutým či máslovým těstem. Stačí vyvalit hotové listové těsto na plech, posypat ho bohatou vrstvou jemně orestované cibulky, voňavé a zalít lahodnou slaniny smetanovou směsí s vejci. Během chvíle se celá kuchyň provoní úžasnou vůní, které prostě nejde odolat.
Tento recept miluji pro jeho
neskutečnou variabilitu a fakt, že ho máte na stole dřív, než se vám podaří prostřít stůl pro hosty. Skvěle se hodí jako teplá večeře, rychlé občerstvení pro nečekané návštěvy nebo jako parádní slaný k večernímu vínu. snack
Můj tip zní: Listové těsto před nanesením náplně na několika místech propíchejte vidličkou a dno lehce posypejte lžící strouhanky nebo jemných ovesných vloček, které spolehlivě pohlcují přebytečnou vlhkost ze smetany a těsto zůstane dokonale křupavé. Recept na rychlý lotrinský koláč z listového těsta s cibulí, slaninou a smetanou
Z jednoho plechu připravíte
12 až 16 bohatých čtvercových porcí. Celkový čas přípravy a pečení: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě 400 g listového těsta 150 g oravské slaniny 2 červené cibule 1 žlutá cibule 200 ml smetany ke šlehání 2 vejce 100 g strouhaného sýra 1 lžička sušeného kopru 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup při přípravě slaného lotrinského koláče
1.
Rozbalte chlazené listové těsto z obalu a opatrně ho rozválejte přímo na plechu vyloženém kvalitním pečicím papírem tak, aby rovnoměrně pokrývalo celou plochu.
2.
Propíchejte celé dno rozváleného těsta na mnoha místech vidličkou, abyste předešli nežádoucímu vyboulení během pečení v troubě.
3.
Nakrájejte oravskou slaninu na tenké nudličky a obě cibule na tenká půlkolečka, která se budou na koláči krásně vyjímat.
4.
Rozpalte suchou pánev a orestujte na ní nakrájenou slaninu společně s cibulemi dozlatova a do měkka, aby uvolnily maximum chuti.
5.
Připravte si hlubokou misku, ve které metličkou dohladka prošlehejte smetanu ke šlehání s celými vejci, solí, mletým černým pepřem a voňavým koprem.
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6.
Nalejte připravenou smetanovou směs s vejci rovnoměrně na připravené listové těsto a lžičkou ji rozetřete až k okrajům.
7.
Rozprostřete orestovanou slaninu s cibulkou a strouhaným sýrem po celé ploše smetanového základu, aby byl každý kousek koláče bohatě pokrytý.
8.
Vložte naplněný plech do trouby předem vyhřáté na 190 stupňů a pečte přibližně 30 minut, dokud okraje těsta nezískají krásně zlatavou barvu a náplň zcela nezatuhne.
9.
Vytáhněte upečený slaný koláč z trouby a nechte ho 10 minut odpočinout, aby se chutě i teplá smetanová struktura zpevnily.
10.
Nakrájejte voňavý lotrinský koláč ostrým nožem na úhledné čtvercové porce a ihned podávejte teplé jako skvělou večeři či slané občerstvení. Foto: Cooky.cz, mňamka hotová za pár minut Tipy redakce: Výběr správného listového těsta: Kupujte ideálně chlazené listové těsto rozválené na pečicím papíru, což vám ušetří spoustu práce s válením v kuchyni. Kombinace cibulí pro lepší vzhled: Použití mixu červené a bílé cibule dodá koláči nejen skvělou chuť, ale také nádherný barevný kontrast na řezu. Předpečení těsta pro dokonalou křupavost: Pokud máte rádi extra křupavý spodek, nechte samotné těsto na plechu předem nasucho opékat v troubě po dobu pěti minut. Smetana s vyšším obsahem tuku: Pro krémovější a bohatší náplň zvolte smetanu ke šlehání s obsahem tuku třicet tři procent, která se při pečení nesrazí. Skladování a ohřívání zbylých kousků: Případné zbytky koláče uchovávejte v chladničce a před podáváním je krátce prohřejte v troubě na sto osmdesát stupňů, aby kůrka znovu zkrátila.
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