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Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu

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Kimi Antonelli mohl v Austinu získat titul mistra světa, ale na definitivní oslavu si ještě musí počkat. Místo toho předvedl výkon, který jeho postavení v šampionátu vysvětluje možná lépe než pohled na tabulku. Z pole position proměnil Velkou cenu USA v deváté vítězství sezony, Charlese Leclerca porazil o více než třináct sekund a Maxe Verstappena nechal za sebou. Rozhodující přitom nebylo jen rychlé auto Mercedesu. Významnou roli sehrál start, strategie jediné zastávky a schopnost udržet pneumatiky při životě.
Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu

Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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