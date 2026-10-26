Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu

Max Verstappen stál na startu Velké ceny USA hned vedle Kimiho Antonelliho. Ještě před několika týdny to vypadalo, že Red Bull může závěr sezony pořádně zdramatizovat, a Nizozemec skutečně dorazil do Austinu s pověstí jezdce, který dokáže i z ne zcela dokonalého monopostu dostat mimořádný výkon. Jenže v neděli nestačilo ani to. Antonelli zvládl první metry, udržel se v čele a postupně proměnil závod v ukázku kontroly, jakou obvykle spojujeme s podstatně zkušenějšími šampiony.
Po 56 kolech projel cílem s náskokem 13,078 sekundy před Charlesem Leclercem. Verstappen skončil třetí, dalších 4,407 sekundy za Ferrari, a Lewis Hamilton čtvrtý. Pro Antonelliho to bylo deváté vítězství letošní sezony. Na titul to ještě matematicky nestačilo, ale jeho náskok před Georgem Russellem vzrostl na 123 bodů.
Start, který změnil výchozí rovnováhu
Antonelli nastupoval do závodu z pole position. To je na Circuit of the Americas důležité, ale samo o sobě to nic nezaručuje. Dlouhý nájezd do první zatáčky vytváří prostor pro útok jezdce z druhého místa a první kolo dokáže vymazat výhodu, kterou si favorit vybudoval během celé sobotní kvalifikace.
Verstappenovi se však start nepovedl podle představ. Antonelli si uhájil vedení a Mercedes mohl začít realizovat plán bez nutnosti okamžitě reagovat na útok zepředu. To je podstatný rozdíl. Jezdec v čele nemusí tolik riskovat při předjíždění a může si lépe hlídat tempo i zacházení s pneumatikami, zatímco jeho pronásledovatelé řeší provoz a střídání pozic.
Neznamená to, že by Antonelli zvítězil už po první zatáčce. Znamená to ale, že se od úvodu dostal do podmínek, v nichž mohl svůj monopost využít naplno. Soupeři neměli možnost ho donutit ke strategické reakci hned v úvodní fázi.
Jeden pit stop jako zbraň, nikoli úsporný režim
Rozhodnutí Mercedesu postavit závod na jediné zastávce bylo klíčové. Antonelli absolvoval dlouhý úsek na středně tvrdých pneumatikách a následně musel dostat tvrdou směs až do cíle. Řada soupeřů zvolila dvě zastávky, které slibovaly čerstvější gumy, ale zároveň znamenaly více času ztraceného v boxech.
Tady se snadno vytváří klamný dojem, že jezdec s jedinou zastávkou jednoduše jede pomaleji a šetří. Skutečná práce je složitější. Musí si vybrat okamžiky, kdy využije dostupnou přilnavost, nesmí přehřát pneumatiky příliš agresivní jízdou a zároveň si nesmí nechat natolik klesnout tempo, aby soupeři získali šanci podseknout ho strategicky.
Antonelli dokázal obě části závodu skloubit. Jeho náskok nebyl výsledkem jedné krátké série rekordních kol. Vznikal z toho, že dokázal držet přesvědčivé tempo po dostatečně dlouhou dobu, aniž by musel platit za další zastávku. Právě schopnost pracovat se životností pneumatik jej v Austinu odlišila od jezdců, kteří byli na jedno kvalifikační kolo podobně rychlí.
Páteční Ferrari proti nedělnímu Mercedesu
Přitom ještě v pátek to nevypadalo na tak jasný scénář. Charles Leclerc ovládl oba volné tréninky a Ferrari naznačovalo výrazné zlepšení. V kvalifikaci ale tempo nestačilo na Antonelliho a během závodu se ukázalo, že rychlost v jedné fázi víkendu nevypovídá o všech silných stránkách monopostu.
Leclerc přesto dovezl Ferrari na druhém místě. To rozhodně není důkaz neúspěšných technických změn nebo slabého víkendu. Ukazuje to spíše rozdíl mezi tím, co jezdci potřebují k dosažení nejrychlejšího času na jedno kolo, a tím, co potřebují pro dlouhé závodní úseky. Při závodě rozhoduje degradace pneumatik, provoz, nároky na chlazení a také schopnost reagovat na vývoj situace před sebou.
Verstappen navíc musel během závodu řešit potíže s vozem Red Bullu. Dokázal udržet místo na stupních vítězů, ale neměl dost prostoru ani tempa, aby Antonelliho strategii přinutil změnit. To je pro aktuální souboj o titul možná důležitější než samotný sedmnáctisekundový odstup v cíli.
Titul se blíží. Ale otázka už není jen, kdy ho získá
Po Austinu má Antonelli 365 bodů a náskok 123 bodů před Russellem. Ve hře zůstává matematika, která může dovolit rozhodnout už při příští Velké ceně v Mexiku. Mercedes má důvod k optimismu, ale výsledek posledního závodu ještě není slavnostním potvrzením titulu.
Je tu však zajímavější sportovní otázka. Dokáže Antonelli vyhrávat i ve chvíli, kdy není nejrychlejším mužem kvalifikace, kdy musí předjíždět nebo kdy soupeř zvolí stejně účinnou strategii? Austin mu nedal odpověď na všechny možné scénáře, ale jednoznačně ukázal, že jeho letošní úspěch nestojí jen na rychlosti jednoho kola.
Právě to je pro jeho budoucnost důležitý posun. Z mladého jezdce, který dokáže využít rychlý Mercedes, se stává závodník schopný řídit celý závod. Verstappen letos opakovaně dokázal, jak nebezpečný umí být i bez nejrychlejšího auta. V Austinu ovšem viděl, že Antonelli už si náskok nehlídá pouze plynovým pedálem, ale také hlavou.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula1.com – Antonelli surges to dominant victory in United States Grand Prix [2], Formula1.com – Antonelli on title chances and Austin strategy [3], Sky Sports – United States Grand Prix, Antonelli victory [4].