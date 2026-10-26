Psí útulek na hranici tyranie: Hrdinové zachránili 93 psů z pekla na zemi. Čtyřnozí miláčkové jim poděkovali nejdojemnějším způsobem

Americká komunita se nedávno konečně ozvala ohledně případu týrání zvířat. Jejich společné úsilí vedlo k záchraně stovek psů, kteří byli drženi v licencovaném, ale otřesném útulku.
Inkriminovaná chovatelská organizace pro psy je známá jako „Paris Puppies Parade“ a nachází se v Iowě. Jejich webová stránka tvrdí, že
se samozřejmě jedná o licencovaný útulek, který je vykreslený v tom nejlepším světle. Údajně se má jednat o ideální místo, kam umístit opuštěné nebo nechtěné psy. To, co se tam však stalo nedávno, vykreslilo o organizaci zcela jiný obrázek. Do útulku se dostavila policie
Uvnitř tohoto místa byli psi po většinu svého života zavřeni v malých klecích, nuceni se neustále množit, aniž by se dbalo na jejich blaho. Pro mnohá zvířata už toho bylo až příliš a kolikrát se natolik fyzicky vyčerpala, že
měla trvalé následky, nebo dokonce i zahynula. Na tyto strašné podmínky se naštěstí přišlo koncem září, kdy útulek nahlásila organizace Animal Rescue League (ARL) z Iowy díky tipu od místní policie. Když se strážníci dostali na místo, byli v naprostém šoku. Strastiplné podmínky pro zvířata
Z útulku vycházel nesnesitelný zápach a strážníci viděli podmínky, ve kterých psi žijí. Spatřili zvířata, která v klecích běžně žila ve svých výkalech nebo moči, včetně některých těhotných fen a novorozených štěňat.
Spousta z nich byla špinavá a měla podváhu, která u pár z nich byla kritická. Policistům bylo jasné, že s těmito zvířaty musí ihned něco udělat. Obrátili se na několik organizací se snahou situaci zlepšit. Samotné téma je na našem webu dost oblíbené, a proto si můžete přečíst další článek pro pejskaře.
Vrátí se k důstojnému životu
Provozovatelé neváhali přemístit psy do čistých klecí a umožnili jim tak první krok k lepšímu životu. Zásadním momentem bylo provedení důkladných lékařských vyšetření těchto zvířat. Provedl je opět lékařský tým ARL, o němž se zmiňuje také
BBC. Majitel chovatelské stanice nakonec souhlasil s odebráním 93 psů, další zůstali na místě. Zmíněný majitel se ovšem musel zavázat spolupracovat s úřady na zlepšení podmínek zbývajících zvířat. Byla také zahájena kampaň pro pomoc štěňatům před adopcí. To představuje zásadní krok k zajištění toho, aby tito psi mohli po letech utrpení a zanedbávání konečně vést důstojný a šťastný život.
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Žili ve vlastních výkalech a moči: Hrdinští policisté se postarali o záchranu 93 psů z pekla na zemi pochází z webu Světkreativity.