Výběr nových barev do pokojů dokáže pokazit několik častých chyb. Výsledný interiér pak nesplní očekávání

Možná si myslíte, že vybírat novou barvu například do obývacího pokoje je jednoduché. Při výběru si však dejte pozor na chyby, které můžete udělat.
Jestliže se chystáte na vymalování pokojů, máte na výběr mnoho barev. Někteří lidé rádi zůstávají u bílé, kdy nemusí řešit, zda vše ladí, a tak jednoduše sáhnou po ní. Předtím,
než se vydáte do obchodu, se můžete podívat na vzorkovník barev. Díky tomu si předem promyslíte, jakou barvu byste pravděpodobně chtěli. Vzorníky barev naleznete na internetu nebo přímo v obchodě. Při výběru barvy se ale vyvarujte několika chybám. Pokuste se novou barvu sladit s nábytkem
Každá nová barva celkově změní vzhled a dojem z místnosti. Ještě než se pustíte do malování, předchází tomu výběr nové barvy. Na trhu existuje velké množství barev, a proto je důležité vybírat důkladně a s rozmyslem.
Zároveň je potřeba brát v potaz ostatní nábytek a dekorace, které již v místnosti jsou. Vždy se snažte novou barvu sladit se stávajícím nábytkem a vybavením. Barvu netestujte ve zcela prázdné místnosti, ale ponechte v ní několik základních kousků (sedačka, stůl, obrazy, televizní stolek). Fotografie: Pixabay Dávejte si pozor na podtón
I bílá barva dokáže být chladná nebo teplá. Záleží totiž na jejím podtónu. Některé bílé barvy mají modrý podtón, a proto působí chladně. Jednotlivé barvy lze zařadit buď mezi teplé odstíny, nebo mezi ty studené.
Chladnější barvy mají modrý, zelený nebo fialový podtón. Teplejší barvy ho mají růžový, béžový nebo žlutý. Proto si předem rozmyslete, který podtón by se do vaší místnosti hodil víc.
Vybírejte barvu také podle povrchové úpravy
Na trhu se lze setkat s lesklými nebo matnými barvami. Matné barvy se skvěle hodí do interiérů. Umí být vysoce odolné, a hodí se tak primárně do hojně využívaných místností, jako je dětský pokoj nebo obývák.
Matná barva krásně zakrývá povrchové nerovnosti a nedokonalosti na zdi. Na matných stěnách nejsou vidět ani otisky prstů. Některé barvy jsou i omyvatelné a lze je snadno otřít. Fotografie: Pixabay
Lesklá barva se používá primárně do nejvíce používaných místností. Pokud potřebujete v nějaké místnosti často uklízet a musíte čistit i zdi, vyberte si lesklou barvu. Ta je odolnější vůči oděrkám, skvrnám a dalším nečistotám.
Mnoho lidí používá lesklou barvu také na obklady. Tyto barvy navíc odráží světlo a dokážou opticky zvětšit prostor. Jsou odolné vůči vlhkosti a dalším nepříznivým vlivům. Barvu vždy vyzkoušejte předem
Zajděte si do obchodu a půjčte si vzorkovník. Poté, co si vyberete nějakou pěknou barvu, si běžte nejdříve zakoupit její vzorek. Ten doma vyzkoušejte na kousku zdi.
Vzorek barvy aplikujte vždy na stěnu, kterou se chystáte malovat. Jestliže nemáte možnost ji vyzkoušet na zdi, namalujte ji na bílé plátno. To poté zavěste na zeď a otestujte si, zda by se vám taková barva líbila. Avšak výsledek na plátně nemusí být úplně stejný jako na stěně, na to pozor. Fotografie: Pixabay
Pokud si vyberete více vzorků barev, není na tom nic špatného. Jen nesmíte zapomínat na to, že testování vzorků by se nemělo provádět blízko sebe. Porovnejte si barvy tak, že
mezi vzorky na zdi necháte trochu místa. Je lepší testovat větší vzorky na větší ploše, ať máte co nejlepší výběr. Díky tomu zjistíte, jak barva vypadá v určitých světelných podmínkách. Na rozhodnutí si nechte více času
Lidé, kteří jsou nerozhodní, rozhodně nebudou mít snadnou práci. Pokud si vybíráte novou barvu, dopřejte si hodně času na přemýšlení. Unáhleného rozhodnutí byste mohli později litovat. Pokud si doma vytvoříte
vzorek na zdi, nechte si ho tam více dní. Díky tomu můžete porovnat, zda se vám barva vůbec líbí a jestli se její odstín v průběhu dne nemění, tedy jak vypadá ráno, odpoledne a večer. Zakupte si kvalitní nářadí na vymalování
Správné nářadí je důležité pro každou práci, aby byla odvedena kvalitně. Ani při malování nešetřete, mohlo by se vám stát, že se práce nezdaří, nebo se výsledek pokazí.
Levné štětce a válečky za sebou mohou zanechávat chlupy a štětiny, které zaschnou společně s barvou na zdi. Opravovat tyto nedostatky je zdlouhavé a namáhavé. Proto raději investujte peníze do kvalitního vybavení. Fotografie: Pixabay Vypočítejte si potřebné množství barvy
Není nic otravnějšího, než když v průběhu malování zjistíte, že vám dochází barva. V tu chvíli si ze sebe musíte sundat pracovní oděv, uklidit zbytek barvy, aby nevyschla, a vydat se do obchodu pro novou.
Proto si potřebné množství barvy raději předem spočítejte na online kalkulačce. Ta vám pomůže s tím, že budete vědět, kolik barvy je potřeba nakoupit. Také se zbavíte toho, že byste práci museli přerušit a vydat se do obchodu.
Zdroj:
BobVila
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Nejčastější chyby, které lidé dělají při výběru nových barev do pokojů appeared first on BydlímeÚtulně.cz.