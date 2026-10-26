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Protekci nepotřeboval. Syn Dany Morávkové vystudoval prestižní univerzitu, ihned po něm sáhla Česká televize

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Dennívýzva
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Petr Malásek mladší studoval pět let v Británii, publikoval v tamních médiích a po návratu nastoupil jako redaktor ČT24. Slavné příjmení přitom nechal za dveřmi.
herečka Dana Morávková

herečka Dana Morávková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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