Protekci nepotřeboval. Syn Dany Morávkové vystudoval prestižní univerzitu, ihned po něm sáhla Česká televize

Když se řekne Dana Morávková a Petr Malásek, většina lidí si vybaví herečku a hudebního skladatele. Jejich syn se ale nevydal ani na jeviště, ani ke klavíru. Místo toho strávil pět let na britských univerzitách, vybudoval si publikační stopu v několika médiích a vrátil se do Česka rovnou do newsroomu veřejnoprávní televize. V rodině, kde se žije showbyznysem, si vybral zpravodajství a hudební publicistiku, a právě ten kontrast dělá jeho příběh zajímavým.
Z Canterbury do Warwicku: pět let mezi písmeny
Bakalářská stopa Petra Maláska vede na University of Kent v Canterbury, kde studoval anglickou a americkou literaturu spojenou s kreativním psaním. Nebyl přitom jen tichým studentem, v oficiálním univerzitním Book Projectu z roku 2022 figuruje mezi finalisty s prózou nazvanou Lobster. Už tehdy bylo jasné, že ho táhne psaní, ne noty.
Navazující studium absolvoval na University of Warwick, která v žebříčku QS World University Rankings 2027 obsadila 68. místo na světě a v oboru English se řadí na 5. příčku v celé Británii. Warwick není oxbridgeská legenda, ale v zaměstnavatelské reputaci patří mezi britskou špičku, čtvrté místo v zemi podle cílení stovky největších britských firem. Pro člověka, který chtěl psát profesionálně, těžko vybrat lépe.
Publikoval dřív, než se vrátil domů
Klíčové na celém příběhu je, že Malásek nečekal na diplom a teprve potom nezačal hledat práci. Už v lednu 2021 podepisoval texty v InQuire, studentském médiu University of Kent. O dva roky později přispíval do The Boar, redakce při Warwicku. Paralelně si budoval profil i směrem k českým médiím; na Seznam Zprávách má autorskou stránku s biografií, která zmiňuje publikování pro Respekt, Reflex i britská studentská média.
Otec to v rozhovoru pro iDNES shrnul jednou větou: syn je „doma v písmenech“. Klavír sice zkoušel, ale bez velké chuti. A starší Malásek, sám muzikant tělem i duší, nechtěl syna tlačit do řehole bez dostatečné vášně.
Redaktor ČT24 a hudební publicista
Po pěti letech v Británii se Malásek vrátil do Česka a začal pracovat jako redaktor ČT24. Přesné datum nástupu veřejně dohledatelné není, ale mezi autory webu ČT24 je evidován nejpozději od března 2026. Pod jeho jménem najdete materiály o cenách letenek, letních dopravních uzavírkách, situaci Volkswagenu, českém cestování do Skandinávie i o kontroverzích kolem paralympijských her. V samostatném videu vysvětluje novinky na fotbalovém mistrovství světa a je v něm explicitně označen jako „redaktor ČT“.
Vedle zpravodajství ale nepustil ani svou druhou vášeň. Redakci VIPŽivot neuniklo, že Dana Morávková v rozhovoru pro Novinky potvrdila, že syn paralelně píše pro hudební časopis Headliner, kde má vlastní autorskou stránku s řadou textů. Zpravodajství a hudební publicistika, dvě dráhy, které spolu na první pohled nesouvisí, ale obě stojí na stejném řemesle: umět psát rychle, přesně a tak, aby to čtenáře drželo.
Slavné příjmení jako břemeno i štít
Morávková v rozhovoru pro Blesk řekla, že si syn „to tam všechno vybojoval sám“, a dodala, že je ráda, že si práci našel navíc ve veřejnoprávní televizi. Otec v rozhovoru pro iDNES přiznal, že to syn nebude mít jednoduché, ale přeje mu hlavně štěstí. Žádná veřejná polemika o protekci se v dohledatelných zdrojích neobjevuje; rodičovské výroky fungují spíš jako preventivní obhajoba než reakce na konkrétní obvinění.
Podle nás je ale nejsilnějším argumentem samotné portfolio. Člověk, který publikuje v britských studentských médiích tři roky před nástupem do české redakce, píše prózu oceněnou univerzitním projektem a paralelně zásobuje hudební časopis recenzemi, nepotřebuje, aby mu někdo otevíral dveře. Ty dveře si otevřel texty.
V době, kdy se děti českých celebrit nejčastěji objevují na Instagramu, Petr Malásek mladší sedí v redakci ČT24 a píše o letenkách, autech a paralympiádě. Někdy je ta nejméně okázalá cesta zároveň ta nejtěžší, a právě proto nejpřesvědčivější.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová