Rakovinu slinivky břišní lékaři v Česku každoročně diagnostikují přibližně u 2 600 lidí, více než 2 300 pacientů na toto onemocnění ročně umírá. Jedním z hlavních problémů zůstává skutečnost, že se nádor v počátečních stadiích často nijak neprojevuje. V době stanovení diagnózy tak může být nemoc již natolik pokročilá, že jsou možnosti léčby omezené.
Ministerstvo zdravotnictví 18. listopadu představilo projekt, který má prověřit možnosti časnějšího odhalování tohoto onemocnění prostřednictvím ordinací praktických lékařů. Vyšetřením by mělo projít až 5 000 pacientů. Podmínkou pro výběr bude vedle stanoveného věku zejména cukrovka diagnostikovaná během posledních tří let nebo prediabetes, při němž hladina cukru v krvi ještě nedosahuje hodnot potřebných pro stanovení diagnózy diabetu.
Lékaři se zaměří také na nechtěné hubnutí
Slinivka břišní produkuje inzulin, který pomáhá regulovat množství cukru v krvi. Nádorové onemocnění může tuto funkci narušit, a právě nově vzniklá cukrovka proto někdy předchází samotnému odhalení nádoru.
Podle zahraničního výzkumu se rakovina slinivky během tří let od zjištění cukrovky objeví přibližně u jednoho procenta nově diagnostikovaných diabetiků starších 50 let. Samotná cukrovka tedy ve většině případů s nádorem slinivky nesouvisí.
Při výběru pacientů budou lékaři přihlížet také k dalším okolnostem. Patří mezi ně výrazný nechtěný úbytek hmotnosti, rostoucí hladina cukru navzdory nasazené léčbě nebo obtíže s dlouhodobým udržením cukrovky pod kontrolou. Zvýšenou pozornost budou věnovat zejména prvnímu roku od stanovení diagnózy diabetu.
Pacienty budou oslovovat praktičtí lékaři
Zapojení lékaři budou vhodné pacienty vybírat mezi lidmi, o které již pečují. Prvním vyšetřením má být ultrazvuk břicha. Pokud jeho výsledky ukážou na potřebu podrobnější diagnostiky, mohou následovat počítačová tomografie, magnetická rezonance nebo endoskopická ultrasonografie, při níž se ultrazvuková sonda zavádí do trávicího traktu.
Na celý projekt je vyčleněno téměř 30 milionů korun z evropského Operačního programu Zaměstnanost plus. Vedle samotného odhalování nádorů se odborníci zaměří také na spolupráci mezi ordinacemi a specializovanými pracovišti či organizaci navazující péče.
Pilotní projekt má skončit v červnu 2028, závěrečná zpráva je plánována na srpen téhož roku. Pokud se postup osvědčí, mohl by se stát základem celostátního programu časného záchytu rakoviny slinivky. O jeho plošném zavedení však zatím rozhodnuto nebylo.
Zdroje Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotnický deník