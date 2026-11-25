Ještě pár týdnů před porodem druhého potomka zvládala Bára Mudrová natáčení seriálu Ulice, v srpnu pak přivítala na světě své druhé dítě, dceru Beu. Foto krásného miminka se starším bráchou a jejich maminkou najdete ve fotogalerii. A teď už je herečka opět před kamerou.
První klapka? Nervozita byla pořádná
Po čtyřměsíční pauze se vrátila do seriálových ateliérů, kde ji čekalo nejen milé setkání s kolegy, ale také pořádná dávka hereckého adrenalinu. Svůj první natáčecí den coby dvojnásobná maminka si odbyla během uplynulého víkendu.
Ačkoliv se na návrat těšila, první chvíle před kamerou pro ni nebyly úplně jednoduché. „Jsem vážně ráda, že jsem se vrátila, moc jsem si to užila a dost jsem si odpočinula. Bylo fajn se potkat zase po čase s lidmi, které mám ráda, a zažít radost ze společného hraní a z blbnutí mezi scénami,“ svěřila se Bára.
Před prvním obrazem ji ale přepadla nervozita. „Musím říci, že jsem před prvním obrazem byla docela nervózní. Ačkoliv to není tak dlouhá doba, co jsem byla pryč, tak v prvním obraze mi docela trvalo, než jsem se uklidnila a uvolnila,“ přiznává herečka.
„Byla jsem ráda, že jsme točili zrovna s režisérkou Andreou Horečnou, která je velmi empatická a když cítí nějakou krizi, vždycky se hercům snaží pomoct. To je boží!“ pochvaluje si Bára.
Návrat do hereckého rytmu nakonec proběhl rychleji, než se možná sama obávala. „Při prvních dvou jetích jsem si říkala, že jsem z toho snad úplně vypadla. Při třetím jetí už jsem byla docela v klidu a v dalším obraze už jsem to byla zpátky já,“ popisuje s úsměvem. Sama má tak ze svého prvního dne dobrý pocit a už se těší na další natáčení.
O děti se stará doma tatínek
Zatímco Bára znovu objevovala radost z hraní, doma se o malou Beu a jejího staršího brášku staral jejich tatínek. Pro holčičku to bylo vůbec poprvé, kdy maminka nebyla na dosah její malé ručky.
„Doma to zvládli dobře. Malá byla poprvé takhle dlouho ode mě, ale já jsem věděla, že kdyby se cokoliv dělo, přijeli by za mnou, protože to nemáme do ateliérů daleko. Ale všechno zvládli,“ prozradila herečka.
Čtyři měsíce na mateřské jí přitom připadaly mnohem delší. „Tyhle čtyři měsíce byly neskutečně intenzivní, takže jsem měla pocit, že jsem netočila mnohem déle,“ dodává Bára Mudrová.
Zajímavostí je, že Bára si těhotenství neprožila jen v soukromí, ale také před kamerou. Scenáristé Ulice totiž její požehnaný stav promítli i do děje, takže si Ája prošla podobně krásným životním obdobím jako její představitelka, ale zatímco Bára už má po porodu, Áju porod teprve čeká…
Zdroje: TV Nova
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