Vyhledávání informací, příprava pracovních dokumentů, psaní textů nebo programování. To jsou některé z činností, při kterých Češi využívají nástroje generativní umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Copilot. Podle údajů, které v úterý 24. listopadu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), se podíl jejich uživatelů meziročně zvýšil o 24 procentních bodů. Šetření se ve druhém čtvrtletí letošního roku zúčastnilo téměř 5 800 lidí.
Nejvýraznější zastoupení mají uživatelé umělé inteligence mezi lidmi ve věku od 16 do 24 let. Zatímco v roce 2025 tyto nástroje používalo 78 procent příslušníků této věkové skupiny, letos jejich podíl překročil 90 procent.
Pozoruhodný vývoj zaznamenali statistici také u starších obyvatel. Mezi lidmi nad 65 let loni využívala umělou inteligenci pouhá čtyři procenta osob, letos už 17 procent. Podíl uživatelů se tak během jediného roku více než zečtyřnásobil, přestože ve srovnání s mladšími generacemi zůstává poměrně nízký.
Podnikatelé využívají umělou inteligenci častěji než zaměstnanci
Přibližně třetina pracujících v Česku letos využívala umělou inteligenci také k pracovním účelům. Před rokem to byla pětina. Mezi podnikateli dosáhl letos podíl 46 procent, zatímco mezi zaměstnanci činil 31 procent. Nejčastěji s těmito nástroji při práci zacházejí lidé ve věku od 25 do 34 let.
Výrazné rozdíly jsou patrné rovněž v závislosti na dosaženém vzdělání. Mezi vysokoškolsky vzdělanými pracujícími dosáhl podíl uživatelů AI 63 procent, u lidí se základním vzděláním činil 14 procent.
Umělou inteligenci současně zavádí stále více českých firem. Podle samostatného šetření zveřejněného začátkem listopadu ji využívá přibližně 35 procent podniků s nejméně deseti zaměstnanci, téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Firmy ji nasazují především při tvorbě textů, programování nebo zpracování dokumentů.
Část seniorů stále nepoužívá ani internet
Přestože se digitální technologie v Česku rychle rozšiřují, značné rozdíly přetrvávají už v samotném používání internetu. Letos jej využívalo 89 procent obyvatel ve věku od 16 let. Mezi lidmi mladšími 55 let podíl přesahoval 99 procent, u osob starších 75 let však dosahoval pouze 40 procent.
Významnou roli hraje také místo bydliště. Zatímco ve městech používalo internet 53 procent seniorů starších 75 let, na venkově to bylo jen 28 procent. Rozšiřování digitálních služeb tak nadále naráží na skutečnost, že značná část nejstarších obyvatel internet vůbec nevyužívá.
Zdroje Statistika a my, Český statistický úřad