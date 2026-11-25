Už od úterý si můžete na platformě SkyShowtime pustit jeden z komerčně nejúspěšnějších filmů tohoto roku a nejnavštěvovanější biografii všech dob, oblíbeného Michaela. První část životopisu o králi popu Michaelovi Jacksonovi je sice kritiky hodnocena jako velmi povrchní dílo, fanoušky slavného zpěváka ale počin nadchnul a řadí ho mezi nejlepší počiny roku. Do jakého tábora patříte vy?
Ve snímku, který se v příštích letech dočká ambiciózního a ostře sledovaného pokračování, se fanoušci podívají do zpěvákových počátků a uvidí cestu k jeho nehynoucí slávě. Úvod nás zavede do jeho dětského působení v rodinné kapele Jackson 5, v níž vládla pevnou rukou hlava rodiny, despotický otec a producent Joseph (Colman Domingo). Michael (Jaafar Jackson) se chce ale prosadit sólo a jeho obřího talentu si všímají i producenti mimo rodinný krb. Sledujeme tak úspěšný start jeho sólové kariéry i cestu k jednomu z nejlepších popových alb všech dob, Thrilleru. I přes status světové megastar však Jackson v soukromí stále prožíval trápení spojené zejména s tyranským otcem, který nechtěl zůstat na vedlejší koleji.
Tvůrci životopisného snímku měli výhodu v tom, že děj pokrývá pouze část zpěvákovy kariéry a mohl se díky tomu plně vyhnout kontroverzím a soudním procesům, jež se začaly odehrávat až v 90. letech (a jimž se plánovaný druhý díl už zřejmě nevyhne). Michael je proto zejména průřezem jeho hudební kariérou se všemi povinnými hity a správně efektními hudebními čísly. A po této stránce je film pro fanoušky opravdu splněným snem.
Režisér Antoine Fuqua ukazuje v hudebních scénách špičkové řemeslo a dokonale oživuje řadu legendárních vystoupení a videoklipů, vrcholem je samozřejmě natáčení hitu Thriller. Režie navíc umí prodat Jacksonovu hudební výjimečnost a kouzlo, s nímž pobláznil svět, stejně jako jeho ojedinělou osobnost. Skalní fanoušci, kteří chtějí vidět přehled jeho největších hitů a úspěchů v solidně funkčním retro hávu, jsou proto z Michaela nadmíru spokojeni, čemuž nasvědčuje i dosavadní 76% hodnocení na databázi Kinobox.
Kritici už ale tak nadšeni nebyli a na metakritickém webu Rotten Tomatoes najdete jen 38 % pozitivních recenzí. Odbornější tábor dílo často hodnotí jako řemeslně hezké, ale jinak naprosto prázdné dílo, které se v případě hlavní postavy pohybuje absolutně po povrchu. Počinu chybí výraznější dramatická linka a Michael Jackson je zde až absurdně pozitivní postavou bez jediné vady či negativní vlastnosti, s čímž má samozřejmě co dočinění fakt, že na projekt dohlížela zpěvákova rodina. Michael je proto spíše uhlazeným pomníkem než psychologicky hlubokým a dramaticky vystavěným životopisem, což ale fanouškům opravdu nevadilo.
Očekávalo se, že Michael bude v kinech hit, návštěvnost ale nakonec překonala i ty nejdivočejší předpoklady. Hudební příznivci vzali kina útokem a nechali v nich 1,028 miliardy dolarů. Jedná se zatím o čtvrtý nejnavštěvovanější film tohoto roku a dokonce nejúspěšnější hudební životopis všech dob, když Michael porazil i diváky zbožňované Bohemian Rhapsody, které mimochodem také pochází ze stáje producenta Grahama Kinga. Michael zkrátka předvedl, že negativní kritiky nemají příliš velký dopad, a připsal si obří sukces po všech stránkách, který si můžete nyní vychutnat i na platformě SkyShowtime.
Pokud jste již Michaela viděli, nezapomeňte ho u nás ohodnotit. Nezapomeňte se podívat také na žebříček nejlepších životopisných filmů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: SkyShowtime, Box Office Mojo, Rotten Tomatoes