Margot bábovka plná kokosových kousků a vonící po rumu

Přiznám se: čokolády a různé sladké tyčinky skoro nejím, ale Margot je výjimka, která mi doma umí narušit plány. Když ji koupím na pečení, musím ji raději hned schovat, jinak z bábovky nebude nic. Margot bábovku u nás poznáte ještě dřív, než se vytáhne z trouby. Z kuchyně voní kokos, trochu také rum a po rozkrojení má takovou vláčnou střídku, že ani druhý den nepůsobí vysušeně. Peču ji hlavně ve chvíli, kdy chci obyčejný domácí moučník bez dlouhého vážení a bez velkého přemýšlení. Většina surovin bývá ve spíži a nastrouhaná Margotka s těstem udělá přesně ten rozdíl, který klasické bábovce někdy chybí.
Tenhle recept je sympatický i tím, že se nerozsype kvůli pár gramům sem nebo tam. Dá se poskládat různě a pořád funguje. Někdo nedá dopustit na verzi se
400 g polohrubé mouky a přidává i smetanu, jinde se jede čistě hrnkově, se 2 vejci, mlékem a olejem. U nás nakonec zůstala střední cesta: hrnkový základ nechávám, ale používám 4 vejce. Těsto je jemnější a po vychladnutí se bábovka krájí líp, bez zbytečného drobení.
Můj tip zní: Margotku ani Bounty nestrouhám úplně najemno. Hrubší kousky v těstě nejsou chyba. Naopak. Bábovka má zajímavější strukturu a kokos se v ní neztratí po prvním soustu. Recept na vynikající Margot bábovku
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45 až 50 minut Počet porcí: 12 kousků Teplota trouby: 180 °C Ingredience pro přípravu 1 1/2 hrnku polohrubé mouky 3/4 hrnku třtinového cukru 1 hrnek mléka 1/2 hrnku oleje 4 vejce 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 1 tyčinka Margot 1 tyčinka Bounty 1 panák rumu máslo nebo olej na vymazání formy jemná strouhanka nebo hrubá mouka na vysypání formy Postup přípravy bábovky t tyčinek Margot a Bounty
1. Troubu zapněte na 180 °C. Bábovkovou formu vymažte poctivě máslem nebo olejem a vysypte jemnou strouhankou nebo moukou. U bábovky se vyplatí dát si práci hlavně se středem a se všemi záhyby, tam se těsto rádo chytá.
2. Tyčinky Margot a Bounty nastrouhejte nahrubo. Hrubší strouhání se mi osvědčilo víc než jemná drť, protože v těstě pak zůstane pár malých kousků a kokos je výraznější.
3. Do větší mísy rozklepněte vejce, přidejte třtinový cukr a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Nemusí to být dokonalý piškotový základ, ale dvě až tři minuty šlehání tomu dejte.
4. Přilijte mléko, olej a rum. Krátce promíchejte, jen aby se tekuté suroviny spojily. Zdroj: Vaření s Jančou, Příprava těsta
5. V jiné misce promíchejte polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs postupně přisypávejte k tekutému základu a metličkou nebo vařečkou vymíchejte hladší těsto bez hrudek.
6. Nakonec vmíchejte nastrouhanou Margotku a Bounty. Těsto bude trochu hustší než na obyčejný litý koláč, ale pořád by mělo jít pohodlně rozetřít do formy.
7. Těsto přesuňte do připravené formy a povrch jen lehce srovnejte. Formou párkrát opatrně klepněte o pracovní desku, aby se těsto dostalo i do členitých míst a uvnitř nezůstaly velké vzduchové bubliny. Zdroj: Vaření s Jančou, Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy.
8. Pečte v předehřáté troubě zhruba 45 až 50 minut. Asi po 40 minutách zkuste bábovku špejlí. Pokud ji vytáhnete suchou, je hotovo. Trouby se ale umějí lišit, takže ke konci pečení raději neodcházejte na dlouho pryč.
9. Upečenou bábovku nechte ve formě stát asi 10 až 15 minut. Teprve potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte vychladnout. Krájejte ji až později, teplá se může zbytečně trhat a drolit.
10. Podávat ji můžete jen lehce pocukrovanou, ke kávě nebo se sklenicí mléka. V dobře uzavřené dóze vydrží 2 až 3 dny vláčná, i když nejhezčí bývá první a druhý den po upečení. Ještě pár rad na závěr k upečení Margot bábovky Pro výraznější chuť můžete přidat do těsta ještě lžíci rumu. Nepřeháněla bych to ale, větší množství už může pohnout s hustotou těsta. Pokud těsto působí moc hustě, přidejte pár lžic mléka. Záleží na velikosti vajec i na mouce, každá se v míse chová trochu jinak. Slavnostnější bábovku můžete po vychladnutí polít čokoládovou polevou. V některých verzích se přidávají také rumové hrozinky a k chuti Margot sedí překvapivě dobře. Rum není v těstě jen kvůli vůni. Vytáhne kakaovou i kokosovou chuť a sladkost potom nepůsobí tak ploše. Bohatě stačí 1 panák, stejné množství se objevuje i v jedné z běžných receptových variant.
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Buchta Margot v sobě nese tajemství, jak spojit kokos a čokoládu v jeden harmonický dezert
Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Vaření s Jančou