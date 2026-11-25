Akcie společnosti Nvidia v pondělí 23. listopadu posílily o 31,5 procenta. Tržní hodnota amerického výrobce čipů se během jediného obchodního dne zvýšila téměř o bilion dolarů. Z růstu mohli těžit také investoři, mezi něž podle zveřejněných majetkových oznámení patří americký prezident Donald Trump.
Financial Times odhaduje, že Trump mohl na konci září vlastnit 32 až 370 tisíc akcií společnosti. Pokud se jejich počet od té doby nezměnil, pondělní obchodování mohlo zvýšit hodnotu jeho investice o 1,3 až 15 milionů dolarů. Agentura Reuters na základě vlastního propočtu připouští nárůst až o 17 milionů dolarů.
Přesnou částku však zatím nelze určit. Veřejně dostupné dokumenty zachycují hodnotu jednotlivých nákupů a prodejů v širokých finančních rozpětích. Navíc nezahrnují případné transakce uskutečněné během října a listopadu.
Trump se zasadil o návrat Huanga
Jensen Huang odstoupil z vedení společnosti poté, co se na veřejnost dostaly informace o jeho mimomanželských vztazích. Pozornost vzbudilo zejména podezření, že jedna z žen mohla mít vazby na čínské zpravodajské služby. Toto podezření však nebylo definitivně potvrzeno.
Vedení Nvidie v pondělí oznámilo, že o Huangově návratu rozhodlo jednomyslně. Představenstvo zároveň potvrdilo, že při rozhodování zohlednilo informace od vysokých představitelů americké vlády. Podle jeho stanoviska Huangův návrat nepředstavuje bezpečnostní riziko pro Spojené státy.
Trump následně v rozhovoru pro televizi CNBC uvedl, že s představiteli společnosti jednal a že jeho zásah sehrál při návratu jejího spoluzakladatele důležitou roli.
Prezidentovy investice zajímají zákonodárce
Okolnosti Huangova návratu vyvolaly pozornost amerických zákonodárců. Vedle bezpečnostních otázek se jejich zájem týká také vlivu prezidenta na rozhodování soukromé společnosti, v níž má podle majetkových oznámení finanční zájmy.
Bílý dům již dříve uvedl, že Trumpovo investiční portfolio spravují nezávislé finanční instituce a prezident ani členové jeho rodiny nemohou ovlivňovat jednotlivá investiční rozhodnutí. Samotný růst hodnoty akcií navíc nedokládá, že prezident akcie prodal nebo že se dopustil nezákonného jednání.
Výrazný pondělní růst akcií nevydržel dlouho. V úterý jejich cena podle Reuters klesla o 5,9 procenta. Huang má zároveň 3. prosince vystoupit na veřejném slyšení před americkým Senátem. Interní vyšetřování společnosti týkající se možného působení zahraničních zpravodajských služeb nadále pokračuje.
Zdroje The Guardian, Bílý dům, Investing.com