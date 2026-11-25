Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+ Síť, FOTO: © 1995 Columbia Pictures, distr. FILM+
Sandře Bullock se díky propagaci thrilleru Síť (1995) připisuje, že si jako první člověk koupila lístek do kina přes internet. Šlo sice o reklamní akci, herečka ale v době premiéry pobavila i vlastním přiznáním o vloupání do hotelového minibaru. Samotný film pak zachytil internet roku 1995 i s chybami a vtipy, které dnes působí úsměvně. První vstupenka z internetu i nájezd na čokoládu
Počítačová odbornice Angela Bennett (Sandra Bullock) tráví v Los Angeles většinu času před obrazovkou, ale na dovolené v Mexiku se sblíží se sympatickým Jackem Devlinem (Jeremy Northam). Z letního románku se rychle stane boj o holý život, když jí zločinci vymažou identitu a z jejího nového známého se vyklube nájemný zabiják.
Snímek šel do kin v době, kdy byl internet pro většinu diváků novinkou, a tvůrci toho využili při propagaci. Pořad Entertainment Tonight natočil Bullock, jak si na zkušebním webu připraveném studii Disney a MGM kupuje lístky přímo na Síť. Díky tomu se jí připisuje prvenství coby prvnímu člověku, který si kdy pořídil vstupenku do kina po internetu.
V době premiéry v červenci 1995 se novináři herečky ptali na její vlastní kriminálnické sklony. Bullock tehdy s úsměvem zavtipkovala, že se nedávno vloupala do minibaru ve svém hotelovém pokoji. Protože neměla klíč, pomohla si sponkou do vlasů a dostala se dovnitř hladce. Pití ji ale vůbec nezajímalo, šla prý jen po čokoládě, která si před ní nikdy nemůže být jistá.
Výpůjčka od Hitchcocka i manželka před kamerou
Scéna s kapesníkem je přímou výpůjčkou z thrilleru Alfreda Hitchcocka Pověstný muž z roku 1946. Když Jack ovine svůj kapesník kolem Angeliného odhaleného břicha, opakuje přesně gesto Caryho Granta vůči Ingrid Bergman, kterou tak v Hitchcockově snímku varoval před nastydnutím.
Pro Northama znamenala role zákeřného svůdce vůbec první příležitost v americkém filmu. Před kamerou se objevila také rodinná stopa režiséra Irwina Winklera, který roli paní Rainesové svěřil své skutečné manželce Margo Winkler. Bullock se pak s představitelem Dalea Rayem McKinnonem potkala před kamerou znovu o čtrnáct let později ve filmu Zrození šampióna.
Internet roku 1995 i trik s hlasem
Tvůrci si dali záležet na tom, aby počítačový svět působil věrohodně. Na svém Macu má tak Angela v seznamu úkolů poznámku o magazínu 2600, což je skutečný hackerský časopis, a hned v úvodu filmu ladí a hraje verzi střílečky Wolfenstein 3D pro počítače Apple. V jednom ze záběrů se pak mihne i herní automat Vampire: The Night Warriors.
Malý podfuk si ale filmaři dovolili v chatovací místnosti, kde má Angela údajně používat software pro převod textu na řeč. Přestože se tahle funkce tehdy dostávala do obliby, štáb ji ve skutečnosti nepoužil a pro plynulejší projev prohnal speciálním zařízením obyčejné lidské hlasy.
Skutečný veletrh v Kalifornii i baseballový omyl
Natáčení probíhalo od ledna do dubna 1995 v Kalifornii, Washingtonu D.C. a ve Španělsku. Scény z počítačového veletrhu vznikaly přímo na skutečné akci MacWorld Expo v roce 1994 a pro venkovní záběry sídla firmy Cathedral Software posloužila budova McKesson na adrese One Post Street v San Franciscu.
Na pláži má Angela v ruce román Láska za časů cholery od Gabriela Garcíi Márqueze a jejím oblíbeným drinkem je Gibson, tedy obdoba martini s perlovou cibulkou místo olivy. Jako své rodné město navíc uvádí La Juntu v Coloradu, kde se shodou okolností narodil Ken Kesey, autor Přeletu nad kukaččím hnízdem.
Vtipný paradox přinesla zmínka doktora Championa o dvou teenagerech, kteří se nabourali do počítačů v Atlantě a napsali urážku na místní baseballisty Braves. Právě v roce 1995, kdy film přišel do kin, totiž Atlanta Braves vyhráli Světovou sérii. O dva roky později si snímek vysloužil i zmínku v seriálu Show Jerryho Seinfelda, kde se stal důvodem, proč Frank prodával počítače z garáže.
Thriller Síť vysílá stanice Film+ ve středu 25. listopadu od 17:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, screencrush, csfd).