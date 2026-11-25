Před vyhloubením Vyšehradského tunelu se pod skalním masivem tísnily drobné stavby a jejich obyvatelé žili v těsném spojení s řekou. Vltava pro ně nebyla jen krásnou kulisou, ale především každodenní součástí života. Kdo potřeboval překonat skalní výběžek mezi Výtoní a Podolím, musel využít přívoz.
Převozníkův domek měl číslo popisné 46 a stál v bezprostředním sousedství domu č. 44. Obě stavby se proto v některých vyprávěních a popiscích historických fotografií zaměňují. Přívoz zajišťovali členové rodin Šebestových a Kommů, kteří si převozní řemeslo předávali z generace na generaci.
Převozníka znal i Franz Kafka
Mezi lidmi, kteří zdejší přívoz využívali, byl také
malý Franz Kafka. Pozdější slavný spisovatel ve svých denících vzpomínal na nedělní výlety s rodiči a sestrami k Vyšehradské skále. Když chtěla rodina pokračovat směrem k Podolí, musela se nechat převézt loďkou kolem skalního výběžku. Převozník dokonce dovoloval dětem, aby si vyzkoušely veslování.
Idylickou minulost nábřeží zachycuje unikátní dobová fotografie:
V domku bydlel také český malíř
S přívozem je spojen také malíř Jaroslav Čermák. Podle rodinného vyprávění převozníků bydlel v domku č. 46 jako podnájemník v době svých studií na pražské Akademii. Údajně tehdy namaloval pro převozníkovu manželku obraz Horymírova skoku, na kterém legendární Šemík letí z vyšehradské skály.
Obraz byl později přesunut do kanceláře potravní daně v sousedním domě č. 44. Přesné okolnosti tohoto příběhu nejsou zcela doložené, přesto patří k nejhezčím vzpomínkám na někdejší život pod vyšehradskou skálou.
Stavba tunelu celé okolí změnila
Na začátku 20. století se Praha začala rychle měnit. Staré nábřeží už rostoucímu provozu nevyhovovalo a bylo potřeba vyřešit také spojení mezi Podolím a centrem města.
V roce 1902 proto začala stavba Vyšehradského tunelu.
Nová komunikace vedla přímo skrz vyšehradskou skálu. Přívoz, který po dlouhá léta sloužil místním obyvatelům, tím ztratil svůj význam.
Převozníkův domek č. 46 byl v roce 1904 zbourán. Spolu s ním zmizela také budova Hrnčířské stráže, která v minulosti sloužila jako celnice.
Dům č. 44 měl mít podobný osud. Nakonec se ho ale podařilo zachovat a během stavebních prací sloužil jako kancelář. Při úpravách okolního terénu se změnila i jeho podoba. Původní přízemí bylo částečně zasypáno a dům se začlenil do nového nábřeží. Z objektu, který kdysi působil jako patrová stavba, se tak stal dům s úplně jiným vzhledem.
Vyšehradský tunel | Zdroj: Depositphotos.com Pod domem se ukrývá podzemní prostor
Dům č. 44 má ještě jednu zvláštnost. Podle historických vyprávění se pod ním nachází skalní sklep či podzemní prostora vytesaná přímo do vyšehradské skály. Bývala v ní údajně studánka s pramenitou vodou a na stěnách se tvořily drobné krápníky. Ty však později někdo otloukl.
Pražská spisovatelka
Popelka Biliánová spojovala dům dokonce s dobou krále Václava IV. Podle jejího vyprávění sem panovník chodíval na víno. Objekt totiž patřil Vyšehradské kapitule a sloužil jako rezidence kanovníků. Přímé důkazy o králových návštěvách ale nemáme, a tak zůstávají součástí místních pověstí.
Po dokončení tunelu se objekt využíval mimo jiné jako stanoviště výběrčích potravní daně a mýta. Za průjezd tunelem se totiž zpočátku platilo podobně jako za přechod některých pražských mostů. V dalších desetiletích se zde vystřídala různá využití, od galerie přes vinárnu a kavárnu až po noční klub.
Z původního světa převozníků, malých domků a každodenního života na řece tak zůstala jen část. Dobová fotografie dnes připomíná dobu, kdy se pod Vyšehradem místo automobilů ozývalo šplouchání vody a lidé místo na tramvaj čekali na pramici.
Zdroje článku:
vysehradskej.cz, nasregion.cz, prazskepribehy.cz, encyklopedie.praha2.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Barbora Jelínková