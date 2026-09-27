Avengers: Doomsday: Hvězdné obsazení podle týmů, chybějící hrdinové a české datum premiéry

Robert Downey Jr. jako Doctor Doom, návrat Steva Rogerse, X-Meni z původní filmové série i Fantastická čtyřka v jednom filmu. Avengers: Doomsday dorazí do českých kin 17. prosince 2026 a už teď o něm víme dostatek informací na to, abychom si udělali obrázek, kdo v něm hraje, o čem bude a jak bude vypadat s českým dabingem.
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Kdy vyjde Avengers: Doomsday v Česku
Česká premiéra je stanovena na čtvrtek 17. prosince 2026, tedy o den dřív než ve Spojených státech, kde film startuje 18. prosince. Do tuzemských kin ho přivádí distribuční společnost Falcon. Stopáž by měla činit 165 minut (2 hodiny 45 minut), čímž se Doomsday vejde mezi Avengers: Infinity War (149 minut) a Avengers: Endgame (181 minut).
Film bude k vidění výhradně v kinech, na streamu se v dohledné době neobjeví. Disney pro něj zavedlo nový certifikát prémiových sálů Infinity Vision, který v Česku nabízejí vybraná kina sítí Cinema City, CineStar a Premiere Cinemas.
Kdo se nemůže dočkat, má šanci vidět ochutnávku už dřív. Od 24. září 2026 běží v českých kinech Avengers: Endgame Encore, prodloužená verze Endgame s několika minutami nových scén, které se natáčely při výrobě Doomsday, a s exkluzivní ukázkou z nového filmu.
Kdo je Doctor Doom a proč ho hraje Robert Downey Jr.?
Největší překvapení celého projektu přišlo už v létě 2024 na Comic-Conu v San Diegu. Robert Downey Jr., pro miliony diváků navždy Tony Stark, se do Marvelu vrací jako hlavní záporák. Victor von Doom alias Doctor Doom je v komiksech vládce fiktivní východoevropské Latverie, geniální vědec a čaroděj v jedné osobě, odvěký nepřítel Fantastické čtyřky a jeden z nejrespektovanějších padouchů celého Marvelu.
Filmový Doom má podle režisérů vlastní, nově napsanou minulost. Downey mu propůjčuje výrazný východoevropský přízvuk a trailery naznačují, že za jeho válkou s hrdiny stojí osobní tragédie. Ukázka vykreslila Dooma, jak se dívá na portrét ženy a dítěte, a Fantastická čtyřka se k němu obrací s prosbami, které prozrazují společnou historii. Jestli se ve filmu nějak vysvětlí, proč má Doom tvář Tonyho Starka, zůstává jednou z nejdiskutovanějších otázek celé kampaně. Doomsday tak není postava, ale název filmu. Fanoušci DC znají Doomsdaye jako monstrum, které zabilo Supermana, v tomhle případě jde ale čistě o „soudný den", který Doom hrdinům přináší.
Marvel odhalil obsazení v březnu 2025 v maratonském, téměř pětapůlhodinovém živém přenosu, kde se na plátno jedna po druhé objevovaly židle se jmény herců. Od té doby seznam ještě narostl. Oficiální stránka Marvelu dnes uvádí 30 herců, kteří se ve filmu prokazatelně objeví. Tady jsou seřazení podle týmů.
Avengers a spol.
New Avengers (bývalí Thunderbolts)
Fantastická čtyřka (Země-828)
X-Meni (původní filmová sestava)
Wakanda a Talokan
Kdo v Avengers: Doomsday chybí (nebo zatím není potvrzený)
Tom Holland
jako Spider-Man na oficiálním seznamu není a Marvel jeho účast nikdy nepotvrdil. Podobně je na tom Benedict Cumberbatch
(Doctor Strange) a Hayley Atwell
(Peggy Carter). Hugh Jackman
jako Wolverine a Ryan Reynolds
coby Deadpool se v ukázkách neobjevují, o jejich návratu se ovšem velmi bouřlivě hovoří a mnozí ho považují za hotovou věc. V oficiálním obsazení nefigurují ani Mark Ruffalo
jako Hulk, Brie Larson
jako Captain Marvel nebo Jeremy Renner
jako Hawkeye. Na definitivní odpovědi si počkáme do prosince, protože Marvel si u tohoto filmu velká překvapení hlídá ještě pečlivěji než u Endgame.
O čem bude Avengers: Doomsday
Zatím toho nevíme mnoho. Film sleduje hrdiny z různých vesmírů, které osud svede na kolizní kurz a postaví je před existenční hrozbu, s jakou se ještě nesetkali. Děj se odehrává čtrnáct měsíců po událostech filmu Thunderbolts* a spojuje tři světy:
- Země-616, tedy hlavní svět MCU s Avengers, New Avengers a Wakandou,
- Země-828, retrofuturistický domov Fantastické čtyřky z filmu Fantastická 4: První kroky,
- svět X-Menů, kde Xavierova škola leží v troskách a Sentinely znovu pochodují.
Z trailerů vyplývá, že Doom nechce hrdiny jen porazit, ale postavit je před rozhodnutí. „Než skončí tento den, budeme čelit nemyslitelné volbě," říká v úvodu ukázky. Uvidíme souboj Thora s Doomem, který zastaví Stormbreaker dvěma prsty, bitvu na pozemcích Xavierovy školy, kde se Gambit potýká se Shang-Chim a Mystique s Jelenou, i napjaté setkání Shuri s Namorem. Vrchol trailerů patří scéně, v níž Thorův Mjölnir přiletí do ruky Stevu Rogersovi.
Tvůrci: bratři Russoové se vracejí
Režie se znovu ujali Anthony Russo a Joe Russo, kteří pro Marvel natočili Captain America: Návrat prvního Avengera, Občanskou válku, Infinity War a Endgame. Scénář napsali Stephen McFeely (spoluautor scénářů Infinity War a Endgame) a Michael Waldron (Loki, Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství). Za kamerou stojí Newton Thomas Sigel, střih má na starosti Russoův dvorní střihač Jeffrey Ford a hudbu skládá Alan Silvestri, autor legendárního avengerovského tématu.
Natáčelo se od konce dubna do poloviny září 2025 převážně v britských Pinewood Studios, další záběry vznikly v Bahrajnu a ve Windsor Great Park. Na začátku roku 2026 proběhly dotáčky. Rozpočet se podle dostupných údajů pohybuje kolem 400 milionů dolarů, přesné číslo Disney nezveřejnilo. Přímé pokračování Avengers: Secret Wars má premiéru 17. prosince 2027 a uzavře celou Ságu mnohovesmíru.
Trailery a upoutávky: co všechno Marvel zatím ukázal
Marketing Doomsday je netypicky pomalý a rozložený do několika vln:
- Prosinec 2025 – leden 2026: čtyři krátké teasery uváděné před filmem Avatar: Oheň a popel. První ukázal Steva Rogerse s dítětem v náručí, druhý Thora modlícího se k Ódinovi, třetí trosky Xavierovy školy a čtvrtý setkání Věci s Wakanďany. Během tří dnů nasbíraly přes miliardu zhlédnutí.
- Duben 2026: první plnohodnotný trailer se promítal na CinemaConu v Las Vegas, publiku ho pustili dvakrát.
- 20. července 2026: oficiální trailer pro veřejnost, uvedený u příležitosti Comic-Conu. Jde o ukázku s Doomovým monologem a scénou s Mjölnirem.
- 14. srpna 2026: „Special Look" z D23, který poprvé rozehrál Doomovu minulost a představil jeho druhý kostým.
Podívejte se také na náš přehled, jak sledovat chronologicky filmy z Marvel studia.
Zdroj: Marvel Studios, Kinobox, Variety