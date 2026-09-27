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Avengers: Doomsday: Hvězdné obsazení podle týmů, chybějící hrdinové a české datum premiéry

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Robert Downey Jr. jako Doctor Doom, návrat Steva Rogerse, X-Meni z původní filmové série i Fantastická čtyřka v jednom filmu. Avengers: Doomsday dorazí do českých kin 17. prosince 2026 a už teď o něm víme dostatek informací na to, abychom si udělali obrázek, kdo v něm hraje, o čem bude a jak bude vypadat s českým dabingem.
Avengers: Doomsday: Hvězdné obsazení podle týmů, chybějící hrdinové a české datum premiéry

Avengers: Doomsday: Hvězdné obsazení podle týmů, chybějící hrdinové a české datum premiéry

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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