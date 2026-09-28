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Disneyho animák našeho dětství se vrací. Detektiv Duck se dočká nového seriálu

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Původní seriál Darkwing Duck, u nás známý jako Detektiv Duck nebo Kačer Kabrňák, se objevil v době největší popularity seriálu My z Kačerova. Odehrával se v podobném světě a parodoval superhrdinská a dobrodružná schémata, zejména Batmana, The Shadow nebo Zeleného sršně. Hlavním hrdinou byl kačer Drake Mallard, jenž žil po nocích jako maskovaný superhrdina. V boji mu pomáhal Rampa McKvák a Mallardova adoptivní dcera Gosalyn. Společně prožívali různá dobrodružství. Seriál skončil v roce 1992, nyní se ale dočkáme nové verze.
Disneyho animák našeho dětství se vrací. Detektiv Duck se dočká nového seriálu

Disneyho animák našeho dětství se vrací. Detektiv Duck se dočká nového seriálu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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