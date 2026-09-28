Disneyho animák našeho dětství se vrací. Detektiv Duck se dočká nového seriálu

Původní seriál Darkwing Duck, u nás známý jako Detektiv Duck nebo Kačer Kabrňák, se objevil v době největší popularity seriálu My z Kačerova. Odehrával se v podobném světě a parodoval superhrdinská a dobrodružná schémata, zejména Batmana, The Shadow nebo Zeleného sršně. Hlavním hrdinou byl kačer Drake Mallard, jenž žil po nocích jako maskovaný superhrdina. V boji mu pomáhal Rampa McKvák a Mallardova adoptivní dcera Gosalyn. Společně prožívali různá dobrodružství. Seriál skončil v roce 1992, nyní se ale dočkáme nové verze.
Podle oficiální synopse zachytíme Drakea Mallarda v alternativním světě, kde jej nikdo nezná. Pro egoistu jeho formátu je to těžké samo o sobě, Mallard totiž nepotřebuje jen zachránit svět, potřebuje uznání, obdiv a pořádnou léčbu dlouhodobých mindráků. Svět, kde nikdo neví o jeho hrdinských činech, je prakticky jeho přesná představa pekla. Navíc je odstřižený od svých blízkých. K jeho záchraně se odhodlá náctiletá Duckie, s níž musí Darkwing Duck podniknout řadu bitev, znovu se shledat s Gosalyn a Rampou a zachránit vesmír.
Titulního kačeřího superhrdinu trochu ironicky namluví Mark Hamill, hlas Batmanova protivníka Jokera nebo Spider-Manova antagonisty Hobgoblina. Rampa promluví hlasem Setha Rogena. V dalších rolích se objeví Lizzy Caplan jako Gosalyn, Lilimar jako Duckie, Dan Stevens nebo Kathryn Newton. Tad Stones, tvůrce původního seriálu, se tvorby zúčastní jako konzultant, výkonnými producenty jsou Sean Tretta a Borja Peña Gorostegui. Darkwing Duck byl specifickým hrdinou. Přestože ovládal bojová umění a byl dost vynalézavý, trpěl také vznětlivostí, obrovským egem a impulzivními zkraty. Skvěle tím zapadal mezi neurotické dobrodruhy, jakými jsou Skrblík a Donald.
Se svými přáteli bojoval s gangstery, komiksovými padouchy, zlou verzí sebe sama z alternativního vesmíru, mimozemšťany, oživlými rostlinami, špiony či nadpřirozenými hrozbami. Už původní seriál My z Kačerova se odehrával ve světě, který umožňuje interpretaci různých žánrových schémat, a Detektiv Duck v té tradici pokračoval. Sice byl zaměřen úžeji na pulp a komiks, ty samotné jsou ale často žánrově dost rozkročené.
Zároveň je třeba říci, že hrátky s multiverzem, jež naznačuje synopse rebootu, nejsou tak úplně mimo. Původní seriál se totiž odehrával v jiném fikčním světě než My z Kačerova a Rampa, který asistoval strýčkovi Skrblíkovi, nebyl tentýž Rampa, který pomáhal Mallardovi bojovat se zločinem. Byly to zkrátka dvě rozdílné franšízy, vycházející ze stejného komiksového základu.
V rebootu Kačeří příběhy z roku 2017 existuje Detektiv Duck jako seriál, jehož je Rampa fanouškem. Ve druhé a třetí sérii se pak hrdinové dostanou na natáčení rebootu a nakonec se i v rámci tohoto světa zrodí „skutečný” Detektiv Duck. Nový Darkwing Duck má být nicméně pokračováním původního Detektiva Ducka, takže těžko říct, jak přesně (a zda vůbec) do kontinuity novějších Kačeřích příběhů zapadne.
Podívejte se také na nejlepší animované seriály podle Kinoboxu.
Zdroj: The Wrap