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Kinobox Daily: Neobvyklá mozaika o morálce s Goslingem a Cooperem, která dokáže překvapit

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Derek Cianfrance si po Blue Valentine znovu vzal na mušku komplikované vztahy, tentokrát je ale pojal ještě ambiciózněji. Snímek Za borovicovým hájem se odmítá držet jednoho žánru i hlavního hrdiny a místo toho přináší triptychově vyprávěný příběh, v němž se následky rozhodnutí Ryana Goslinga, Bradleyho Coopera a jejich synů prolínají v průběhu několika let. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Neobvyklá mozaika o morálce s Goslingem a Cooperem, která dokáže překvapit

Kinobox Daily: Neobvyklá mozaika o morálce s Goslingem a Cooperem, která dokáže překvapit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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