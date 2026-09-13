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Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech chátrání slavnostně otevřel nový sál

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Po náročné rekonstrukci se Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci dočkal slavnostního otevření. Veřejnost mohla poprvé navštívit nový multifunkční sál, který má sloužit koncertům i divadelním představením. V areálu už funguje také restaurace a po téměř šedesáti letech se sem vrátila výroba piva. Podívejte se, jak to tam vypadá.
Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech chátrání slavnostně otevřel nový sál

Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech chátrání slavnostně otevřel nový sál

Zdroj: Michal Žoudlík - město Jindřichův Hradec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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