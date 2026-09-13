Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech chátrání slavnostně otevřel nový sálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech chátrání slavnostně otevřel nový sál
Houbařská sezona je v plném proudu. Lidé se nejen na sociálních sítích chlubí plnými košíky a není divu. Na...
Na silnici II/168 mezi Novými Hutěmi a Vimperkem se čelně střetl autobus s autem. V autobuse v době střetu...
Vedení českokrumlovského zámku se ohradilo proti způsobu, jakým obránci zvířat prezentují podmínky tamních...
Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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- Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
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