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Hokejisté Českých Budějovic mají nového kapitána. O cílech do sezony ale nemluví

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Pod vedením nového trenéra Róberta Petrovického a s pozměněným kádrem, jehož novým kapitánem byl jmenován obránce Tomáš Kundrátek, vstoupí do extraligové sezony hokejisté Českých Budějovic. Konkrétní cíle zástupci Motoru zatím nevyhlásili, Jihočeši by se ale rádi pohybovali v horní polovině tabulky.
Hokejisté Českých Budějovic mají nového kapitána. O cílech do sezony ale nemluví

Hokejisté Českých Budějovic mají nového kapitána. O cílech do sezony ale nemluví

Zdroj: HC Motor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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