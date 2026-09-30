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Ariel Helwani chválí OKTAGON 94. Vyzdvihl přes 57 tisíc diváků

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Stadionový turnaj OKTAGON 94 zaujal i Ariela Helwaniho. Jeden z nejznámějších MMA novinářů ocenil práci česko-slovenské organizace a připomněl návštěvu přesahující 57 tisíc lidí.
Ariel Helwani chválí OKTAGON 94. Vyzdvihl přes 57 tisíc diváků

Ariel Helwani chválí OKTAGON 94. Vyzdvihl přes 57 tisíc diváků

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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