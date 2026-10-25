Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejemZdroj: gsmarena.com
Článek byl publikován 25.10.2026 05:44
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