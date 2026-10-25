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Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

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První skládací iPhone se teprve dostává k zákazníkům a už se mluví o nástupci. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple testuje iPhone Duo 2 s...
Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

Zdroj: gsmarena.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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