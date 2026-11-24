Google zvedá laťku pro aplikace: Vývojáři budou muset optimalizovat pro ohebné mobily
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Google zvedá laťku pro aplikace: Vývojáři budou muset optimalizovat pro ohebné mobilyZdroj: Google
Článek byl publikován 24.11.2026 11:47
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