Google v pondělí 2. listopadu 2026 zveřejnil jednu z nejrozsáhlejších měsíčních bezpečnostních aktualizací Androidu za poslední dobu. Oficiální listopadový bulletin obsahuje celkem 215 opravených zranitelností. Jde o součet položek CVE rozdělených do dvou úrovní aktualizace: 118 oprav v první vlně (2026-11-01) a 97 ve druhé (2026-11-05). Pro srovnání, říjnový bulletin řešil pouze 25 zranitelností. Listopadová aktualizace je tedy přibližně osmkrát rozsáhlejší. Jedna z opravených chyb přitom výrazně vyčnívá nad ostatními. Jde o CVE-2026-58868, kritickou zranitelnost ve Frameworku, kterou Google klasifikuje jako chybu umožňující vzdálené spuštění kódu bez jakékoli interakce uživatele. Není potřeba na nic kliknout, potvrzovat dialog ani instalovat aplikaci. Útočník tak mohl teoreticky na dálku a bez vědomí majitele kompromitovat zařízení, které ještě nemělo nainstalovanou opravu.
Chyba, která nepotřebovala vaše kliknutí
CVE-2026-58868 patří do kategorie zranitelností, které představují mimořádně vážné riziko. Google ji v bulletinu popisuje jako chybu umožňující „vzdálené spuštění kódu bez nutnosti dalších oprávnění“. Zároveň zdůrazňuje, že „k zneužití není potřeba žádná interakce uživatele“. V praxi to znamená, že útočník mohl spustit vlastní kód v zařízení oběti, aniž by musela cokoli otevřít, potvrdit nebo stáhnout.
Veřejně dostupný patch v AOSP ukazuje, kde problém vznikl: v souboru FrameDecoder.cpp, který je součástí modulu frameworks/av. Google doplnil kontroly parametrů crop, width, height a stride a přidal také explicitní ověření před převodem datového typu int32_t na size_t. Zpráva k provedené změně to shrnuje stručně: „Check before converting int32_t to size_t.“ Chybějící kontrola mohla při zpracování podvržených mediálních dat vytvořit podmínky pro spuštění cizího kódu. Google však podrobnosti o možném způsobu zneužití nezveřejnil, aby útočníkům neposkytl návod.
Důležitý je také jeden kontext: bulletin u CVE-2026-58868 neuvádí, že by útočníci chybu před vydáním opravy aktivně zneužívali. Veřejně potvrzené případy útoků se nepodařilo doložit. To ale neznamená, že zranitelnost nepředstavovala riziko. Pouze to, že Google o žádném konkrétním zneužití neinformoval.
Proč 215 děr v jednom měsíci
Číslo 215 může působit alarmujícím dojmem, je ale potřeba pochopit, co všechno zahrnuje. Měsíční bezpečnostní bulletin Androidu nesčítá pouze chyby v samotném operačním systému. Obsahuje opravy napříč celým ekosystémem:
- AOSP Framework a System – základní součásti Androidu, mezi nimiž se nachází i zmíněná zranitelnost CVE-2026-58868.
- Linux kernel – opravy jádra Linuxu.
- Komponenty dodavatelů čipů – samostatné sekce věnované společnostem Arm, Imagination Technologies, MediaTek, Unisoc a Qualcomm.
Nejde tedy o 215 nově objevených chyb v jediné části Androidu. Je to souhrn oprav z mnoha softwarových vrstev, které dohromady tvoří systém běžící na stovkách milionů zařízení. Říjnový bulletin obsahoval jen 25 položek a jedinou úroveň aktualizace. Listopadových 215 oprav rozdělených do dvou úrovní tak představuje výrazný nárůst, princip vydávání aktualizací ale zůstává stejný.
Google navíc rozděluje opravy do dvou vln záměrně. Nižší úroveň aktualizace 2026-11-01 pokrývá chyby společné všem zařízením a výrobci ji mohou nasadit rychleji. Vyšší úroveň 2026-11-05 přidává další opravy, včetně těch, které se týkají komponent konkrétních dodavatelů. Teprve zařízení s úrovní zabezpečení 2026-11-05 nebo novější tak obsahuje kompletní listopadovou sadu oprav.
Které verze Androidu jsou dotčené
CVE-2026-58868 se netýká pouze nejnovější verze Androidu. Bulletin uvádí opravené větve 14, 15, 16, 16-QPR2 a 17. U ostatních zranitelností se rozsah dotčených verzí liší, listopadová aktualizace se však obecně týká širokého spektra zařízení.
Zařízení s Androidem 10 a novějším mohou některé opravy dostávat také prostřednictvím systémových aktualizací Google Play. Ty ale nenahrazují kompletní bezpečnostní aktualizaci, jejíž dostupnost závisí na výrobci telefonu. A právě tady začíná problém, který dobře znají majitelé telefonů jiných značek než Pixel.
Kdy se aktualizace dostane na váš telefon
Google informuje své partnery o bezpečnostních chybách nejméně měsíc před zveřejněním bulletinu. Samsung, Xiaomi, Motorola a další výrobci tedy o listopadových zranitelnostech věděli už v říjnu. To ale neznamená, že se oprava objeví na všech telefonech ve stejný den.
U telefonů Pixel Google uvádí, že aktualizace se šíří postupně. Její dostupnost závisí na konkrétním modelu a operátorovi, takže celý proces může trvat i několik týdnů. U ostatních značek je situace ještě méně předvídatelná. Čeští uživatelé telefonů Samsung Galaxy mohou na aktualizaci čekat jinak dlouho než majitelé Xiaomi Redmi. U starších modelů se navíc oprava nemusí objevit vůbec.
Co udělat hned:
- Otevřete Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru.
- Spusťte ruční kontrolu dostupných aktualizací.
- Po instalaci ověřte datum v položce Zabezpečení systému Android. Cílovou hodnotou je minimálně 2026-11-01, ideálně však 2026-11-05.
- Zkontrolujte také položku Systémová aktualizace Google Play.
Listopadové opravy se mimochodem netýkají jen telefonů. Samostatné bezpečnostní bulletiny vyšly také pro Wear OS a Android XR. I chytré hodinky a zařízení pro rozšířenou realitu proto potřebují odpovídající bezpečnostní aktualizaci, v tomto případě s úrovní 2026-11-05.
Co z toho plyne
Dokud váš telefon nemá nainstalovanou bezpečnostní aktualizaci s úrovní alespoň 2026-11-05, může být vůči některým z popsaných zranitelností stále zranitelný. Google Play Protect sice pomáhá omezovat riziko škodlivých aplikací a útoků, instalaci bezpečnostních oprav ale nenahrazuje. Jakmile je pro vaše zařízení aktualizace dostupná, její instalace je jedním z nejjednodušších kroků, jak telefon zabezpečit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman