Na terminálu viděl pětku a zaplatil za náramek. Kristiánovi pouliční prodejce ve Španělsku naúčtoval 500 eur

Na terminálu viděl pětku a zaplatil za náramek. Kristiánovi pouliční prodejce ve Španělsku naúčtoval 500 eurPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na terminálu viděl pětku a zaplatil za náramek. Kristiánovi pouliční prodejce ve Španělsku naúčtoval 500 eurZdroj: Foto: Globetrotter19 - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 26.10.2026 05:23
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