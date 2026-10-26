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Jedna fotka na Facebooku ji připravila o odlet. Z QR kódu na letence se dá vyčíst jméno, číslo pasu i datum narození

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Dennívýzva
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Na letišti jí systém oznámil, že její letenku už někdo použil. Útočníkům k tomu stačil kód, který byl na zveřejněném snímku dobře čitelný.
Jedna fotka na Facebooku ji připravila o odlet. Z QR kódu na letence se dá vyčíst jméno, číslo pasu i datum narození

Jedna fotka na Facebooku ji připravila o odlet. Z QR kódu na letence se dá vyčíst jméno, číslo pasu i datum narození

Zdroj: Foto: Airline - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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