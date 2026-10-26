Jedna fotka na Facebooku ji připravila o odlet. Z QR kódu na letence se dá vyčíst jméno, číslo pasu i datum narození

Případ popsal server Mobify. Žena se chystala na dovolenou a snímek letenky sdílela veřejně na Facebooku, nejspíš v domnění, že ukazuje jen kus papíru s cílem cesty. Podrobnosti, podle kterých by šel příběh ověřit, ale v popisu chybí: jméno ženy, letecká společnost, letiště ani datum. Čtenář tak dostává spíš varovný příklad než doložený případ. Mechanismus, který popisuje, se ovšem dá vysvětlit krok za krokem.
Pět osobních údajů, které útočník vyčte z jediného QR kódu
QR kód na letence nese víc, než by majitel čekal. Kyberzločinci z něj podle Mobify zjistí jméno, datum narození, číslo pasu, e-mail a telefonní číslo. Kód přitom nemusí luštit člověk. Algoritmy a specializované nástroje ho přečtou z fotografie stejně snadno jako čtečka u nástupní brány.
Tyto údaje útočníkovi otevřou rezervační systém letecké společnosti. V něm může měnit údaje, vybírat sedadla, přesměrovat let nebo ho úplně zrušit. Nejtvrdší následky má ale poslední varianta. Podvodníci si podle textu někdy vyrobí kopii letenky a použijí ji dřív než skutečný majitel. Právě to odpovídá hlášení, které žena dostala u odbavení: systém evidoval letenku jako už použitou.
Po zveřejnění fotky může přijít e-mail, který jen předstírá dopravce
Únik dat z letenky nemusí skončit u rezervace. Mobify uvádí případy, kdy po zveřejnění fotografie přišel e-mail, který se tvářil jako zpráva od letecké společnosti. Žádal o potvrzení rezervace nebo o doplacení poplatku.
Šlo o phishing, tedy podvod, při kterém se útočník vydává za velkou firmu. Policie ČR na svém webu popisuje, že jeho cílem je získat přihlašovací údaje nebo číslo platební karty. Takový e-mail působí věrohodně, protože útočník díky letence zná skutečné jméno, cíl i termín cesty. Podle Mobify skutečný dopravce o osobní údaje tímto způsobem nežádá, a zprávy s takovou žádostí je proto lepší ignorovat.
Za účty, které vypadají neškodně, se schovávají sběrači dat
Na Facebooku, Instagramu i TikToku působí podle Mobify účty, které spravují skupiny zaměřené na sběr dat a profilování uživatelů. Letenka je pro ně jen jeden zdroj z mnoha. Už samotný příspěvek o tom, kdy a kam člověk letí, prozradí nejen hackerům, ale i obyčejným zlodějům, kdy bude jeho byt prázdný.
Text varování podpírá britským číslem. Podvody ve Velké Británii způsobily v roce 2024 ztráty přes 11 miliard liber a značná část z nich podle deníku The Sun souvisí s úniky dat ze sociálních sítí. Jde ale o všechny podvody v celé zemi. Kolik z té částky připadá na zveřejněné letenky, číslo neříká, takže o velikosti rizika pro jednotlivého cestovatele mnoho nevypovídá.
Chcete se pochlubit odletem? Na fotce musí zmizet dvě věci
Nejbezpečnější je fotografie letenek, palubních vstupenek a dalších cestovních dokumentů vůbec nesdílet. Kdo se bez snímku neobejde, měl by před zveřejněním zakrýt osobní údaje a hlavně QR kód, protože právě z něj útočníci data čtou.
Na cestu Mobify doporučuje digitální letenku uloženou v zabezpečené peněžence v telefonu. Ta se odemyká otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje, takže se k ní cizí člověk bez telefonu majitele nedostane. Papírová letenka má podle textu po návratu skončit ve skartovačce. Do veřejného odpadkového koše ji vyhazovat nemáte, protože i tam se dá kód přečíst.